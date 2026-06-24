Ankara'da siyasetin kalbi CHP Genel Merkezi'nde atarken, yeni arınma krizi patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki il başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, MYK kararıyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla görevden alındılar" ifadelerini kullandı. Görevden almaların ardından koltuklara oturan yeni isimleri de paylaşan Yeşiltaş , "CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına ise Hasan Şahin atanmış durumda" sözleriyle son gelişmeleri aktardı.

BİR İSTİFA DAHA

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partisinden istifa etti.

Bir süredir partiden ihraç edileceği konuşulan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ipleri tamamen kopardı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşanan bu sıcak temasın detaylarını aktarırken Ümit Dikbayır, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini" resmen duyurdu. Dikbayır'ın bu hamlesi, siyasi çevrelerde beklenen ancak etkisi oldukça sarsıcı bir "ön alma" hareketi olarak değerlendirildi.