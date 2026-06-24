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CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

CHP'de "arınma" hamleleri parti içindeki krizleri de beraberinde getirdi. Özgür Özel, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada kurultay çağrısını yinelerken, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Antalya ve Kayseri il başkanlarını görevden aldı. Kararın ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. Yazılarda Kemal Kılıçdaroğlu hedef alındı.

CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı 1

Ankara'da siyasetin kalbi CHP Genel Merkezi'nde atarken, yeni arınma krizi patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor.

CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı 2

Alınan son kararla birlikte Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

ANTALYA VE KAYSERİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki il başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, MYK kararıyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla görevden alındılar" ifadelerini kullandı. Görevden almaların ardından koltuklara oturan yeni isimleri de paylaşan Yeşiltaş, "CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına ise Hasan Şahin atanmış durumda" sözleriyle son gelişmeleri aktardı.

CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı 3

BİR İSTİFA DAHA
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partisinden istifa etti.

CHP'DE SİYASİ DEPREMİN FAY HATLARI ÇATLIYOR! BİR İSTİFA DAHA

Bir süredir partiden ihraç edileceği konuşulan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ipleri tamamen kopardı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşanan bu sıcak temasın detaylarını aktarırken Ümit Dikbayır, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini" resmen duyurdu. Dikbayır'ın bu hamlesi, siyasi çevrelerde beklenen ancak etkisi oldukça sarsıcı bir "ön alma" hareketi olarak değerlendirildi.

CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı 4
BİNA DUVARLARINA BOYAYLA YAZILAR YAZILDI
CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il teşkilatının görevden alınmasının ardından il başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.
CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı 5

Gözbaşı'nın Görevden alınmanın ardından CHP Kayseri il binasının iç duvarlarına "piro değil piyon" şeklinde yazıların yazıldığı görüldü.

CHP'de duvarlara yansıyan arınma krizi! Görevden alma sonrası ortalık karıştı 6
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