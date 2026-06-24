28 Şubat zihniyeti yine karşımızda! Başörtüsüne saldırıların perde arkasında ne var?

"KENDİ KÖKÜNE İHANET EDEN BİR ZİHNİYET"

Saldırgan söylemlerin kültürel bir yabancılaşma ürünü olduğunu ifade eden Olçar, "Sen kimsin? Seni kim enjekte etti bu topraklara? Kendi köküne ihanet ediyorsun. Biraz kazısan altından o Şerife Bacılar gibi bir Anadolu kadını çıkacak ama seni devşirmişler, ağzını zehirli hale getirmişler. Kendi dininden, kendi milletinden olan insanları kıyafeti sebebiyle ötekileştiren bu zihniyet, bu toprakların kültürel kodlarını silip atmaya çalışıyor. Genç bir kıza 'terliyorsun' diyerek hakaret eden, kapalı kadınlar için 'imha edilsin' diyen bu hastalıklı anlayış kabul edilemez." ifadelerini kullandı.