TBMM'de yoğun mesai! Deprem bölgesindeki projelerde KDV desteği uzatıldı

Ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, önergeyi oylamaya açtı. Önerge, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Buna göre; Genel Kurul'da bugün emniyet teşkilatına dair düzenlemeleri içeren teklif kabul edilene kadar çalışmalar sürecek. Yarın ki birleşimde ise Sayıştay Başkanlığı seçimleri yapılacak ve ardından uzman erbaşlara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edilene kadar Genel Kurul açık kalacak. Perşembe günü ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi üzerine görüşmelere başlanacak.

TBMM'de Türkiye Suudi Arabistan raasında yapılan yenilenebilir enerji santrali anlaşması kabul edildi. (AA)

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Daha sonra, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporunun Açık Oylamasına geçildi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yapılan birleşimde siyasi parti temsilcilerinin değerlendirilmeleri tamamlandığı için oylamaya geçti. Oylama sonucunda uluslararası anlaşma, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye'de toplam 5 bin megavat (MW) kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. 5 bin megavatlık kapasitenin ilk aşamasında, Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megavat olmak üzere toplam 2 bin megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor. Projeler kapsamında üretilen elektrik Türkiye tarafından 30 yıl süreyle satın alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ve Brezilya arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması kabul edildi. (Görsel yapay zeka ile üretilmiştir.)

TÜRKİYE VE BREZİLYA ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlandı. Siyasi parti temsilcilerinin anlaşma üzerine söz almaması üzerine maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Anlaşma, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştı.

MAHALLİ İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİ PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Daha sonra teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 3 maddesi daha kabul edildi. Buna göre; mahalli idarelere ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış ücretinin taksitle ödenebilmesi için düzenlenecek ihale ile belirlenen satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde 12 taksite bölünerek kanuni faiz ile birlikte ödenecek. Yapılacak ihale de ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı koşulları da belirlenecek. Taksitli satış işleminde alınan ücretin peşinatı dışında kalan bölümü teminat mektubu ya da satışı yapılan taşınmazın üzerine idare lehine ipotek koyulması halinde tapu, alıcı adına devredilecek. Teminat mektubu verilmemesi veya kanuni ipotek sağlanmadığı hallerde ise taksitlerin tamamı ödenene kadar taşınmaz devri yapılamayacak. Alıcı adına tapu devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafın sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda idare, teminat mektubunu paraya çevirecek ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibini yaparak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek. Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek.