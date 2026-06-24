TBMM'de yoğun mesai! Deprem bölgesindeki projelerde KDV desteği uzatıldı
TBMM Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde 3 madde daha kabul edildi. Deprem bölgesindeki projeler için KDV istisnasının 2028 yılına kadar uzatılmasını öngören düzenleme Meclis'ten geçerken, belediyelere ait taşınmazların taksitle satışının önü açıldı. Genel Kurul'da ayrıca Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması ile Türkiye-Brezilya savunma sanayi iş birliği anlaşması da kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmelerin ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelere geçildi.
ÖNERGE KABUL EDİLDİ
Ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, önergeyi oylamaya açtı. Önerge, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Buna göre; Genel Kurul'da bugün emniyet teşkilatına dair düzenlemeleri içeren teklif kabul edilene kadar çalışmalar sürecek. Yarın ki birleşimde ise Sayıştay Başkanlığı seçimleri yapılacak ve ardından uzman erbaşlara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edilene kadar Genel Kurul açık kalacak. Perşembe günü ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi üzerine görüşmelere başlanacak.
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ
Daha sonra, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporunun Açık Oylamasına geçildi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yapılan birleşimde siyasi parti temsilcilerinin değerlendirilmeleri tamamlandığı için oylamaya geçti. Oylama sonucunda uluslararası anlaşma, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye'de toplam 5 bin megavat (MW) kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. 5 bin megavatlık kapasitenin ilk aşamasında, Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megavat olmak üzere toplam 2 bin megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor. Projeler kapsamında üretilen elektrik Türkiye tarafından 30 yıl süreyle satın alınacak.
TÜRKİYE VE BREZİLYA ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ
Genel Kurul'da, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlandı. Siyasi parti temsilcilerinin anlaşma üzerine söz almaması üzerine maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Anlaşma, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştı.
MAHALLİ İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİ PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK
Daha sonra teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 3 maddesi daha kabul edildi. Buna göre; mahalli idarelere ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış ücretinin taksitle ödenebilmesi için düzenlenecek ihale ile belirlenen satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde 12 taksite bölünerek kanuni faiz ile birlikte ödenecek. Yapılacak ihale de ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı koşulları da belirlenecek. Taksitli satış işleminde alınan ücretin peşinatı dışında kalan bölümü teminat mektubu ya da satışı yapılan taşınmazın üzerine idare lehine ipotek koyulması halinde tapu, alıcı adına devredilecek. Teminat mektubu verilmemesi veya kanuni ipotek sağlanmadığı hallerde ise taksitlerin tamamı ödenene kadar taşınmaz devri yapılamayacak. Alıcı adına tapu devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafın sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda idare, teminat mektubunu paraya çevirecek ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibini yaparak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek. Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek.
DEPREM BÖLGESİNDE SÜREN İNŞA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI 2028 YILINA KADAR UZATILIYOR
Diğer taraftan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların öngörülen süre içerisinde tamamlanmadığı için halihazırda Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamı dışına bırakılma tarihi 31 Aralık 2028 yılı olarak güncellenecek. Ayrıca 'KDV Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış tarihinden itibaren getirilen 3 iş günü içerisinde tescil edilme zorunluluğunun, özellikle filo satışlarında işlemlerin son noktaya teslimi aşamasında yapılması nedeniyle, 15 iş gününe uzatılması amacıyla düzenleme yapılacak.
GENEL KURUL KAPANDI
Meclis Başkanvekili Celal Adan, 16'ncı maddenin kabul edilmesinin ardından birleşimi 24 Haziran Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.