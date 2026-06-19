Mersin'de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Başsavcılık harekete geçti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “tesettürlü bir kadının site yönetim kararı ile havuza alınmadığı” iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.Bu kapsamda site yöneticisi ve havuz görevlisi hakkında işlem başlatıldı; 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili sitenin yönetici ve görevlisi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında işlem başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Başsavcılık tarafından ilgili site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisini Baran Direk hakkında gözaltı talimatı verildi; Direk'in gözaltına alındığı, Güngör'ün ise yurt dışında olduğu öğrenildi

NE OLMUŞTU?

18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden yapılan bir paylaşımda; Mersin'de bulunan bir sitede, site yönetimince alındığı iddia edilen karar doğrultusunda tesettürlü kadınların havuza girişine izin verilmediği öne sürüldü.



Sosyal medyada yer alan paylaşımda, bir kadının site havuzuna alınmadığını belirterek yaşadığı durumu video kaydıyla kamuoyuna duyurduğu ve yetkililerden yardım istediği görüldü.



Söz konusu iddialar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatıldı.



MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

19.06.2026 günü saat 11.00 sıralarında polis merkezine müracaat eden müşteki Ayşegül Tufan'ın alınan ifadesinde; Mersin'in Seymenli Mahallesi'nde bulunan Zafer Sitesi'nde tatil amacıyla bulunduğunu, 4 yaşındaki çocuğunun havuzda olması nedeniyle çocuğunu gözlemlemek amacıyla haşema ile havuz kenarına gitmek istediğini, ancak site yönetimi tarafından buna engel olunduğunu beyan ettiği öğrenildi.



Müşteki, yaşanan olay nedeniyle site yönetiminden şikâyetçi olduğunu ifade etti.



SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili olarak site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında soruşturma işlemleri başlatıldı.



Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında mevcutlu tahkikat işlemlerine başlandı.



Bu kapsamda, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında gözaltı talimatı verildi.



Şüphelilerden havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alınmış olup, site yöneticisi Mehmet Güngör'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sosyal medya paylaşımına konu iddiaların araştırılması, müşteki beyanı ile site yönetim kararları ve olayla ilgili diğer delillerin değerlendirilmesi amacıyla işlemler titizlikle sürüyor.