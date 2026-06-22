Türkiye’de son günlerde 28 Şubat dönemini hatırlatan provokatif olaylar gündemde. Mersin’de bir tatil sitesinde tesettürlü bir kadının havuza alınmaması üzerine soruşturma başlatılırken benzer bir olay daha yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kızını sınava götürdüğünü söyleyen bir kadın metroda karşılaştığı başörtülü kadın için "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandı. Skandal sözlerin sahibi Hatice Öncel hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Gözaltına Öncel için tutuklama talep edildi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.

Türkiye'de son günlerde 28 Şubat dönemini hatırlatan ve toplumun değerlerini hedef alan provokatörler dikkat çekiyor. BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET EDEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

BİTMEYEN 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ Mersin'de bir tatil sitesinde tesettürlü bir kadının haşemayla havuz alanına alınmaması sonrasında soruşturma başlatılırken firari site yöneticisi Hakan Mehmet GÜNGÖR hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. BAŞÖRTÜLÜ VATANDAŞLARA AĞIR HAKARET Öte yandan bu olayın üzerine sosyal medyada yer alan bir videoda kızını sınava götürdüğünü söyleyen Hatice Öncel isimli bir kadın, metroda karşılaştığı başörtülü bir vatandaşı hedef aldı. "MÜMKÜNSE KAPALILAR İMHA EDİLSİN" Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" ifadelerini kullandı. GÖZALTINA ALINDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Kararın ardından şahıs gözaltına alındı. HATİCE ÖNCEL BÖYLE YAKALANDI BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET EDEN ÖNCEL BÖYLE YAKALANDI BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA İstanbul Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın başörtülü vatandaşlara yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen H.Ö. isimli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızım temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.



Savcılıkta ifade veren Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

BAKAN GÜRLEK: KUTUPLAŞTIRICI İFADELERE İZİN VERMEYİZ Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada kutuplaştırıcı eylemlere izin vermeyeceklerini ifade ederken şunlar söyledi:



Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir. AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, "Türkiye, birilerinin insanları inançları ve kıyafetleri nedeniyle hedef gösterdiği, toplumdan dışladığı eski Türkiye değildir, asla da olmayacaktır." açıklamasında bulundu. Kadın Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir kadının, "kapalılar imha edilsin" şeklinde bir ifade kullanmasını en sert şekilde kınadıkları belirtildi.

Fotoğraf-AA Kadınların başörtüsü takıp takmayacağına, hangi inanca sahip olacağına ya da nasıl yaşayacağına karar verme haddinin hiç kimseye ait olmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Kadınlar, birbirlerinin tercihlerini, yaşam biçimlerini ve kimliklerini yok sayarak değil, farklılıklarına rağmen birbirlerinin haklarını savunarak güçlenir. Kendi tercihine saygı beklerken başkasının tercihine tahammül edememek özgürlük değil, tahakküm anlayışıdır. İnancı ve kıyafeti nedeniyle milyonlarca vatandaşımızı hedef alarak 'imha edilsin' çağrısında bulunmak, kabul edilemez bir nefret söylemidir. Bir kadının, başka kadınları yalnızca tercihleri ve inançları nedeniyle hedef göstermesi ise toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren, ortak yaşam kültürüne zarar veren son derece talihsiz bir tutumdur." "HUKUKİ SÜRECİN DE SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Ülkede, başörtülü kadınların yıllarca ayrımcılığa, baskıya ve yasaklara maruz kaldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Büyük mücadelelerle kazanılan hakların ardından, bugün aynı ayrımcı zihniyetin yeniden nefret diliyle ortaya çıkmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye, birilerinin insanları inançları ve kıyafetleri nedeniyle hedef gösterdiği, toplumdan dışladığı eski Türkiye değildir, asla da olmayacaktır. AK Parti Kadın Kolları olarak, kadınları hedef alan her türlü ayrımcı ve nefret içerikli söylemin karşısında durmaya, hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."