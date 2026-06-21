Mersin'de 28 Şubat kafası! Haşemalı kadın çocuğunu gözetlemek için havuza alınmadı! Skandalın nedeni yönetici hakkında yakalama kararı

Sosyal medyada büyük tepki çeken "haşemalı kadının havuza alınmadığı" iddialarına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Adli kontrolle serbest bırakılan site görevlisinin ardından, firari site yöneticisi Hakan Mehmet GÜNGÖR hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin'de bir tatil sitesinde tesettürlü bir kadının haşema ile havuz kenarına girmesinin engellendiği iddiaları üzerine başlatılan adli soruşturma derinleşiyor. Sosyal medyada infial yaratan olayın ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında firari site yöneticisi hakkında yakalama kararı talep etti. Mahkeme, yönetici hakkında CMK 100. maddesi uyarınca tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, Ayşegül TUFAN isimli vatandaşın 19 Haziran 2026 günü saat 11:00 sıralarında polis merkezine giderek müşteki sıfatıyla ifade vermesi ve yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, site yönetiminin aldığı ortak karar doğrultusunda tesettürlü kadınların havuza girişine izin verilmediği iddia edildi.

Kamuoyunda infial uyandıran görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk olarak site görevlisi Baran DİREK gözaltına alındı.

"4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMU İZLEMEME İZİN VERMEDİLER"

Müşteki Ayşegül TUFAN emniyette verdiği ifadesinde, tatil amacıyla Seymenli Mahallesi'nde bulunan Zafer Sitesi'nde ikamet ettiğini belirtti. TUFAN, 4 yaşındaki çocuğunun havuzda yüzdüğünü, onu kontrol etmek ve gözlemlemek amacıyla haşema giyerek havuz kenarına gitmek istediğini ancak site yönetimi ve görevlileri tarafından engellendiğini dile getirdi. Yaşanan ayrımcılık üzerine video kaydı alarak yetkililerden yardım isteyen mağdur kadın, site yönetiminden şikayetçi oldu.

SAVCILIK SERBEST BIRAKMA KARARINA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen şüpheli site görevlisi Baran DİREK'in işlemleri esnasında önemli bir detay ortaya çıktı. Soruşturma sırasında toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda, site yönetimi tarafından resmi olarak alınmış böyle bir havuz yasağı kararının bulunmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine eylemin bireysel bir engelleme olduğu değerlendirilerek, şüpheli Baran DİREK Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 115. maddesinde düzenlenen "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece hakkında "adli kontrol" kararı verilen şüpheli serbest bırakıldı. Ancak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bu adli kontrol kararına derhal itiraz etti.

FİRARİ YÖNETİCİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, olayda sorumluluğu bulunan ve adresinde bulunamayan firari site yöneticisi Hakan Mehmet GÜNGÖR'ün peşine düştü. Başsavcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. maddesi uyarınca firari yönetici hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri talep etti. Mahkeme tarafından talep haklı bulunarak Hakan Mehmet GÜNGÖR hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet güçlerinin firari yöneticiyi yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.