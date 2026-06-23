Tesettürlü kadına çirkin taciz! 28 Şubat zihniyeti şimdi de Antalya’da

Antalya'da yaşanan olay, kamusal alanda inançları doğrultusunda yaşamayı tercih eden vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemleri bir kez daha gündeme taşıdı. Markette alışveriş yaptığı sırada yaşadığı skandal diyaloğu kayda alan kadına yönelik kabul edilemez sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"HANGİ TARİKAT BU?"

Görüntülerde şahsın, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu?" dediği duyulurken, kadın ise maruz kaldığı sözlü tacizi kayıt altına aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Görüntülerde şahsın kadınlara, "Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikatsınız?" dediği duyuldu.