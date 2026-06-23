Tesettürlü kadına çirkin taciz! 28 Şubat zihniyeti şimdi de Antalya’da
28 şubat zihniyeti şimdi de Antalya’da hortladı. Tesettür mayoyla markette alışveriş yapan bir kadın, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şahsın, “İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu?” sözleri büyük tepki toplarken, olay inanç ve kıyafet özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlük tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Antalya'da yaşanan olay, kamusal alanda inançları doğrultusunda yaşamayı tercih eden vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemleri bir kez daha gündeme taşıdı. Markette alışveriş yaptığı sırada yaşadığı skandal diyaloğu kayda alan kadına yönelik kabul edilemez sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
"HANGİ TARİKAT BU?"
Görüntülerde şahsın, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu?" dediği duyulurken, kadın ise maruz kaldığı sözlü tacizi kayıt altına aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.
Görüntülerde şahsın kadınlara, "Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikatsınız?" dediği duyuldu.
Yaşlı adamın kendilerinin de camiye gittiğini ancak genç kadının düşüncesinin farklı olduğunu savunması üzerine konuşan kadın, "Yo hayır, hepimiz böyle düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız da. Siz düşünmüyorsanız tabii." diye konuştu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kadınlardan birinin içerik üreticisi Zeynep Umurbek olduğu öğrenilirken, genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahıs hakkında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu açıkladı.
Umurbek, "Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak, 'Abartmayın kaç yıl oldu hala başörtümüze laf ediyorlar, diyorsunuz.' derler. Ediyorlar! Yıl kaç olursa olsun bu arsızlar, utanmazlar, insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini, karışamayacaklarını öğrenemediler." ifadelerini kullandı.