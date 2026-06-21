Çocukların sevincini hedef aldılar! 28 Şubat zihniyeti hortladı
Batman ve Çanakkale’de çocukların aileleriyle birlikte yaşadığı manevi coşku, fondaş medyanın kirli diline tosladı. Sözcü TV ekranlarında Simge Fıstıkoğlu ve Korkusuz yazarı Mustafa Mutlu, çocukların tesettür ve Kur’an kursu sevincini "istismar" ve "propaganda" diyerek hedef aldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Batman'da düzenlenen "Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne" programı, yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla bayram havasında geçti. Ancak bu manevi tablo, Sözcü TV ekranlarında hazımsızlığa neden oldu.
Gazeteci Simge Fıstıkoğlu, canlı yayında çocukların sevincini hedef alarak, "9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem? Çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem? Açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi? İstismar edilmelerine mi üzülsem?" ifadelerini kullandı.
YAYINCI REFLEKSİ MASKESİ ALTINDA İSTİSMAR SUÇLAMASI
Fıstıkoğlu, çocukların yüzlerini yayıncı refleksiyle buzladıklarını iddia ederken, ailelerin dini tercihlerini ve çocukların mutluluğunu hiçe sayan bir dil kullandı.
Çocukların mahremiyetini düşündüğünü öne süren Fıstıkoğlu, konuşmasının devamında nefret söylemini sürdürerek, "Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Çünkü bu kız çocukları reşit değiller ve böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünü görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler" sözleriyle ailelerin hassasiyetlerini hedef aldı.
Konuşmasının sonunda ise adeta bir itirafta bulunarak, "Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir" diyerek takındığı tavrın arkasındaki tahammülsüzlüğü gizleyemedi.
KUR'AN KURSU ÇOCUKLARINI HEDEF ALDI
Dini değerlere yönelik saldırılar sadece ekranlarla sınırlı kalmadı. Korkusuz Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu da Çanakkale Küçükkuyu'da düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursu etkinliğini köşesine taşıyarak skandal bir nefret söylemine imza attı. Yazısında sözde "tercihlere saygı" duyduğunu iddia eden Mutlu, hemen ardından takındığı ikiyüzlü tavırla, "Atatürk yaşasaydı ve 4-6 yaş arasındaki takkeli, örtülü çocuklarla çektirdiğin bu fotoğrafı görseydi" ifadelerini kullanarak minik çocukların fotoğraflarını nefretine malzeme yaptı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HORTLADI"
Fondaş medya ve kalemşörlerinin çocukların dini değerlerle buluşmasını "propaganda" ve "istismar" olarak nitelemesi, sosyal medyada büyük bir öfkeye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar önce toplum hafızasına kazınan 28 Şubat karanlığının bu söylemlerle yeniden canlandırılmak istendiğini belirterek, "Bu milletin değerlerinden elinizi çekin" tepkisini gösterdi.