Çocukların sevincini hedef aldılar! 28 Şubat zihniyeti hortladı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Batman'da düzenlenen "Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne" programı, yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla bayram havasında geçti. Ancak bu manevi tablo, Sözcü TV ekranlarında hazımsızlığa neden oldu.

Gazeteci Simge Fıstıkoğlu, canlı yayında çocukların sevincini hedef alarak, "9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem? Çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem? Açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi? İstismar edilmelerine mi üzülsem?" ifadelerini kullandı.

YAYINCI REFLEKSİ MASKESİ ALTINDA İSTİSMAR SUÇLAMASI

Fıstıkoğlu, çocukların yüzlerini yayıncı refleksiyle buzladıklarını iddia ederken, ailelerin dini tercihlerini ve çocukların mutluluğunu hiçe sayan bir dil kullandı.

Çocukların mahremiyetini düşündüğünü öne süren Fıstıkoğlu, konuşmasının devamında nefret söylemini sürdürerek, "Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Çünkü bu kız çocukları reşit değiller ve böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünü görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler" sözleriyle ailelerin hassasiyetlerini hedef aldı.

Konuşmasının sonunda ise adeta bir itirafta bulunarak, "Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir" diyerek takındığı tavrın arkasındaki tahammülsüzlüğü gizleyemedi.