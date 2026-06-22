CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'de! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye geçti. Koç'un parti rozetini Başkan Erdoğan taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinde bir süredir devam eden "mutlak butlan" kararı tartışmaları, yerelde ilk büyük kırılmayı getirdi. Partideki sancılı sürecin yansımaları sürerken, Ankara siyasetini hareketlendiren bir istifa haberi geldi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Koç'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

SANCILI SÜREÇ İSTİFA GETİRDİ

CHP içinde hukuki ve siyasi tartışmalara yol açan "mutlak butlan" gelişmeleriyle başlayan gergin süreç, yerel yönetimler düzeyinde radikal bir kararla sonuçlandı. Haymana'da seçim sürecinden bu yana yürütülen politikalarda yaşanan uyuşmazlıkların bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

HAYMANA'DA YENİ DÖNEM

Levent Koç'un istifası, Ankara'nın köklü ilçelerinden Haymana'da yerel siyaset dengelerini de tamamen değiştirdi. İstifanın ardından Levent Koç'un görevine bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi aktörle mi yol yürüyeceği ise ilçede şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. CHP genel merkezinden ve il başkanlığından istifaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LEVENT KOÇ KİMDİR?

İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Levent Koç, 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimleri Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimi de alan Koç, 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2017-2021 Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü, 2021-2023 yılları arasında Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü görevlerini yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Levent Koç 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Haymana Belediye Başkanı seçildi.