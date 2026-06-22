CHP'li İzmir'de sular durulmuyor! "Başkan benim" kavgasında ortalık savaş alanına döndü

'YARIN ÖBÜR GÜN ÜZÜLECEĞİNİZ, PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYLER SÖYLEMEYİN'

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak, böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin, yarın öbür gün üzüleceğiniz, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Herkesin üzerine her türlü iftira atılır. Bu günleri aşacağız, herkes sakin olsun. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.