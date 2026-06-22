CHP'li İzmir'de sular durulmuyor! "Başkan benim" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, il binasına gelerek başkanlık koltuğuna oturdu. Görevden alınan eski CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Gümrükçü taraftarları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Gümrükçü yaptığı açıklamada, "Bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla partililere kapıları açması gerekirken, kendi demecinde 'çay' söyleyeceğini söylemişken, bizi tartakladı, kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi" dedi.
Çağatay Güç'ün İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partililerin il binasında tuttuğu nöbet esnasında, CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, destekçileriyle birlikte Konak ilçesindeki il binasına giriş yaptı. Eski ve mevcut il başkanlarının taraftarları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu.
Utku Gümrükçü ve ekibi 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları atarken, Çağatay Güç ve destekçileri ise il binasını dışında bekleyişlerini sürdürüyor. CHP Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan da il başkanlığı binasına gelerek Gümrükçü ile görüştü.
'AÇMADILAR KAPIYI BİZE'
Partililer Deniz Yücel'e kısa süreli tepki gösterirken, Gümrükçü partililerden tepki göstermemelerini istedi. İkili arasındaki sohbet esnasında önceki il başkanı Çağatay Güç'ün kendisine küfürlü konuştuğunu ifade eden Gümrükçü, il binasına girmek istedikleri esnasında yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim, 'Giremezsiniz' dediler. Arada onlar bizi ittirdi, arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdiği için içeriye girdik. Tam merdivenin başına gelmiş olan önceki il başkanı Çağatay Bey, bana küfürlü konuştu. Ben size olayı anlatıyorum. Buraya geldik 'Kapı kilitli' dedi, aşağıdan anahtarı istedik anahtar cebinden çıktı. Açmadılar kapıyı bize. Deniz Yücel bu partinin il başkanıdır. Bu binayı alan, bu binayı yapan il başkanıdır. Her santimetrekaresinde emeği vardır. Biz onun emeğine saygı duyuyoruz. O da biliyor ki Utku Gümrükçü'nün burada bir metrekare dahi olsa bir parçası vardır. Partiler; emekle, altın teri ile büyür. Partimizi büyüteceğiz."