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Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla bir AVM’de sözde “denetim yaptığı” görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında soruşturma başlattı. Aydoğan’la ilgili olarak gözaltı kararı verildi.

Savcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan'la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.

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