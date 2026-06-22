Özel'ci trol hesapların ipini FETÖ tutuyor! CHP Ankara İl Başkanı'ndan flaş itiraflar: Utanılacak bir tablo ile karşı karşıyayız

CHP içindeki hesaplaşma, karanlık ilişkileri bir bir ortaya döküyor. Partinin Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Özgür Özel adına algı yürüten binlerce hesabın FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduklarını açıkladı. Yıldırım, tespit edilen 34 bin trol hesabın 3 bin 400'ünün hain örgütün güdümünde olduğunu iddia etti.

CHP Genel Merkezi tarafından kısa süre göreve atanan CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, SABAH'a açıklamalarda bulundu.

ALGI OPERASYONU İÇİN

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarınca kurulduğu belirtilen trol ordusunun araştırıldığını kaydeden Yıldırım, "Ali Haydar Fırat Bey, önceki döneme ait 34 bin trol hesabın tespit edildiğini, 3 bin 400'ünün FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti. Genel başkan yardımcılarımız trol hesaplarla ilgili oldukça detaylı bir araştırma içerisindeler, önümüzdeki günlerde partimiz gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.