İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ele geçirilen gizli ses kaydı, şok bir çarkı ortaya çıkardı. Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik kayıtta, toplanan paraların gönderildiği adres infial yarattı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi.
Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik ses kaydına göre, toplanan rüşvet paralarının seçimlerde kullanılması için CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.
YÜKLÜ MİKTARDA RÜŞVET
Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.