CANLI YAYIN

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ele geçirilen gizli ses kaydı, şok bir çarkı ortaya çıkardı. Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik kayıtta, toplanan paraların gönderildiği adres infial yarattı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 1

Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik ses kaydına göre, toplanan rüşvet paralarının seçimlerde kullanılması için CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 2

YÜKLÜ MİKTARDA RÜŞVET

Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 3

İçişleri Bakanlığı'nca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yakınları üzerine kurulduğu tespit edilen VEREV İnşaat, SERES Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edilmişti.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 4

Soruşturma kapsamında dönemin İmar Müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen 1 saatlik ses kaydının büyük bir bölümü çözümlenememişti.

Savcılık onayıyla Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Ses İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderilen ses kaydının tamamı deşifre edildi.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 5

'PARALARIN 10 MİLYONU ARAÇLARLA GİTTİ'

Sabah'ın haberine göre; Nilüfer Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül Erkol'un, Mahmut isimli kişiyle yaptığı 1 saatlik görüşme kaydını, Proanaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024'e ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 6

İddianamede yer alan ses kaydında Erkol'un, "Bakın Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediyespor'a gitti.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 7

Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar... Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim ya öleyim" dediği kaydedildi.

İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze - 8

Bu arada Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında, Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Mustafa Bozbey alakam yok demişti!Mustafa Bozbey alakam yok demişti! MUSTAFA BOZBEY "ALAKAM YOK" DEMİŞTİ!
CHPli Mustafa Bozbey hakkında 402 yıl hapis istemiCHPli Mustafa Bozbey hakkında 402 yıl hapis istemi CHP'Lİ MUSTAFA BOZBEY HAKKINDA 402 YIL HAPİS İSTEMİ
Bursa’daki dev yolsuzluk ağında çarpıcı detayBursa’daki dev yolsuzluk ağında çarpıcı detay BURSA'DAKİ DEV YOLSUZLUK AĞINDA ÇARPICI DETAY

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın