İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı! Rüşvet itirafı ses kaydında: Paralar doğruca genel merkeze

'PARALARIN 10 MİLYONU ARAÇLARLA GİTTİ'

Sabah'ın haberine göre; Nilüfer Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül Erkol'un, Mahmut isimli kişiyle yaptığı 1 saatlik görüşme kaydını, Proanaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024'e ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.