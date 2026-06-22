12. Yargı Paketi Meclis'te! AK Parti detaylarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Yargı paketi ile gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, "Mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz" dedi.

Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, "Onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. 12. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU! İŞTE DETAYLARI AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşmasından satır başları şunlar oldu: "Değerli arkadaşlar, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında, birinci açık artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, malın muhammen bedelinin %100'ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz." NOTELİKLERDE YENİ DÜZENLEME "Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkanlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz."

Fotoğraf: AA TEK HAKİMLE KARARA BAĞLANACAK DAVALARIN KAPSAMI GENİŞLEDİ "Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486.000 Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır." "Bir başka düzenlememiz, hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usuli nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Bölge idare mahkemelerine, ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine, gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz." "Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay'da temyiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvencesini de korumaya devam ediyoruz."