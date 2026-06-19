Özgür Özel ve yönetiminden 755 milyon TL'lik skandal! CHP’li Hasan Öztürkmen anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Özgür Özel dönemiyle ilgili ortaya atılan son iddia ise partideki şaibeyi gözler önüne serdi. Özel ve yönetiminin 2.5 yılda fondaş medyaya 755 milyon TL'lik ödeme yaptığı belirlendi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bu para ile Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu belirterek, "Yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş" dedi.

CHP'de şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan Özgür Özel dönemine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, son 2.5 yılda atılan adımlara ilişkin incelemeler yürütüyor. Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, bu kapsamda mali hareketlilik de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, 2.5 yıllık süre zarfında önceki yönetim eliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 755 milyon liralık büyük bir kumpas kurulduğu belgelendi.

TROL HESAPLARA 755 MİLYON TL ÖDENDİ İDDİASI

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve kurmaylarının 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 aylık sürecinde, bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyadaki trol hesaplara toplam 755 milyon liralık ödeme yaptığını duyurdu. Öztürkmen, söz konusu mali hareketliliğinin bizzat genel merkez saymanlığı tarafından tespit edildiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NU 'KARALAMA' BÜTÇESİ

Ortaya çıkan mali incelemenin vahim bir tabloyu gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Öztürkmen, "38. Olağan Kurultay'ın parayla, tehditle, vaatle sakatlanmasına sebep olup parti yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş.

Partinin öz evlatlarının parasıyla inanılmaz bir algı operasyonuna girişmişler. Bizzat genel merkez saymanlığımızdan aldığımız son bilgilere göre; 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 aylık diliminde bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyadaki trol hesaplara toplam 755 milyon lira ödeme yapılmış" bilgisini paylaştı.