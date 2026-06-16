128 milyar dolar yalanının perde arkası: Berat Albayrak dış finansal odakların elini yaktı

Albayrak'ın kazandığı ve istinafın onadığı tazminat kararını "ifade özgürlüğü ihlali" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'nin başvurusu, 20 Mayıs 2026 tarihli kararla reddedildi. AYM, isnadın "davacıyla doğrudan bağını kuran bir temellendirmenin yapılamadığını " tespit ederek tazminatın yerinde olduğuna hükmetti.

CHP'nin "128 milyar dolar" kampanyasıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği iftiralar hukuken asılsız çıktı, yargının üçüncü ve son katmanında da temelsiz bulundu.

YAKIN DÖNEMİN EN BÜYÜK İFTİRA KAMPANYASI

Türk siyasi tarihine "yakın dönemin en büyük iftira kampanyası" olarak geçen "128 milyar dolar" sürecinde yargı, son sözünü söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası; önce yerel mahkemede, ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde olmak üzere üç yargı katmanından da geçti. Sonuç her aşamada aynı oldu: CHP'nin Albayrak'a yönelttiği isnatların hiçbir olgusal temeli, hiçbir delili ortaya konulamadı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEZİNE YARGI TOKADI

AYM Birinci Bölümü'nün 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2022/70336 başvuru numaralı kararı, 9 Haziran'da Kararlar Bilgi Bankası'nda yayımlandı. Böylece CHP'nin tazminat cezasından kurtulmak için öne sürdüğü "ifade özgürlüğü" tezi de en yüksek yargı merciinden dönmüş oldu.

"ŞU 128 MİLYAR DOLAR EFSANESİ"

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara yönelik Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldığı "Şu 128 milyar dolar efsanesi" isimli köşe yazısında .bu algı operasyonunun hiçbir temele dayanmadığını ve konunun başından beri bir karalama kampanyası olduğunu söyledi

İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısı...

Anayasa Mahkemesi (AYM), 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan "128 milyar dolar" içerikli video ile ilgili tarihe kritik bir not düştü.

Eleştiri sınırları aşılarak doğrudan "kişilik haklarına saldırı ve mesnetsiz suç isnadı" nedeniyle Albayrak'a. 40 bin liralık manevi tazminat ödenmesine ilişkin mahkeme kararları sonrası AYM de "bir hakkı teslim etti."