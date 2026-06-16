6 ilde eş zamanlı operasyon! 221 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Kayseri merkezli olarak 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüten suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz" denildi.