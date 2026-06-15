Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğa sosyal medya hesabından Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü kutlayarak, “Bir millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum” dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."