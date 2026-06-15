Özgür Özel cephesinde büyük çözülme: Yeni parti hamlesi ters tepti

Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde en fazla 60 vekilin CHP'den ayrılabileceğini öngören partili isimler, "Onların da çoğu zaten CHP'ye sonradan katılan, CHP'yle bugüne kadar hiç alakası olmamış isimler olur" değerlendirmesinde bulunuyor.

BUGÜN ATAMA BEKLENİYOR





Öte yandan CHP'de Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliği görevleri için de bugün genel merkez tarafından yeni atamaların gerçekleştirilebileceği aktarıldı.