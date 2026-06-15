Özgür Özel cephesinde büyük çözülme: Yeni parti hamlesi ters tepti
Mahkeme kararının ardından koltuğu devreden Özgür Özel cephesinde yaprak dökümü başladı. "Yeni parti" kartını masaya sürerek hamle yapmaya hazırlanan Özel, 50 milletvekilinin ortak çıkışıyla sarsıldı. Kulislere düşen istifa sayıları ise yeni bir krizin fitilini ateşledi.
Mutlak butlan kararından bu yana iç savaşa teslim olan CHP'de sular durulmuyor. Geçen hafta itibarıyla arınma sürecinin resmen başladığı partide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi her geçen gün artıyor.
Olağanüstü kurultay çağrısını içeren bildiriye imza atan 111 vekilin önemli bir kısmında da çözülme başladığı öğrenildi.
Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, 50'ye yakın vekil o günden bu yana bireysel olarak hem Kılıçdaroğlu hem de genel başkan yardımcıları ile iletişime geçerek, "Yeni partiye geçme niyetimiz yok" mesajını iletti. Söz konusu tutum genel merkez kanadında da memnuniyetle karşılanıyor.