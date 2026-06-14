Türk füzeleri Almanya'nın radarında!

Bir dönem ambargolar ve siyasi krizlerle anılan Türkiye-Almanya ilişkilerindeki tarihi dönüşüm yaşanıyor. Berlin'de 12 yıl aradan sonra düzenlenen "Stratejik Diyalog Mekanizması"nın 3. toplantısı, iki ülke arasında sadece diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda güven tazeleyen yeni bir askeri stratejik dönemin kapılarını araladı. Küresel krizlerin gölgesinde Türkiye, artık Avrupa için "tercih edilen" değil, "mecbur kalınan" bir müttefik konumuna yükseldi. A Haber editörü Kübra Urhan, yaşanan süreci uzman isimlerle konuştu.

Berlin'de gerçekleşen tarihi buluşma, Türkiye ve Almanya arasındaki buzların eridiğini ve savunma sanayii odaklı yeni bir iş birliği modeline geçildiğini gösteriyor. AB GÜVENLİĞİNDE SINIR YUNANİSTAN DEĞİL TÜRKİYE Rusya-Ukrayna savaşı, Trump'ın NATO çıkışları ve İran-İsrail gerilimi gibi küresel tehditler, Avrupa ülkelerini kendi güvenlik çatılarını kurmaya iterken, Ankara bu mimarinin merkezine yerleşti. Berlin yönetimi, Türkiye'nin savunma kapasitesini ve bölgesel gücünü artık göz ardı edemeyeceğini kabul etti.

Fotoğraf: AA EUROFIGHTER VE ÇELİK KUBBE: SAVUNMA SANAYİİNDE DEV ADIM Alman basını, Berlin yönetiminin Türkiye yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle yakından ilgilendiğini manşetlerine taşırken, Ankara'nın Eurofighter savaş uçaklarını tedarik etme süreci de hız kazandı. Savunma politikaları uzmanlarının değerlendirmelerine yer veren haberde, Türkiye'nin askeri kapasitesinin Avrupa'nın savunma gücüyle eş değer olduğu vurgulandı. Almanya, Eurofighter satışındaki çekincelerini kaldırırken, Türk mühendisliğinin bu sistemlere katacağı değerin de farkında. Stratejik ortaklık kapsamında, sadece silah satışı değil, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim de masada bulunuyor.