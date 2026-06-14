AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye Akın Gürlek tepkisi: Hedef göstermek kimsenin haddine değildir

Devam eden yargı süreçlerinin siyasi kampanyalara konu edilmesini eleştiren Gürlek, bu tür girişimlerin Türk yargısına ve şahsına yönelik mesnetsiz ithamlar içerdiğini belirtti.

Bakan Gürlek paylaşımında, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türk yargısının kararlarını Anayasa ve kanunlar çerçevesinde verdiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raporu taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısında bulunuldu. Yeşiller Grubu'ndan Vladimir Prebilic de bu konuda bir adım atılacağına yönelik sinyaller verdi.

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, söz konusu kişinin kullandığı dili "sömürge komiseri üslubu" olarak nitelendirerek, bunun hem siyasi bir utanç hem de Avrupa Parlamentosu'nun değerlerinin istismarı olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, ilgili AP üyesinin siyasi bir ciddiyet taşımadığının konuşmalarından anlaşıldığını belirterek, "Bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Ancak Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör sıfatı taşıdığı için, Avrupa Parlamentosu'na duyduğumuz saygı gereği cevap verme zorunluluğu doğmuştur" dedi.

"SİYASİ LOBİLERİN ETKİSİYLE DEĞER KAYBEDİYORLAR"

Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ve hükümet üyelerini hedef alan saygısız ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye'nin egemenlik haklarının tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

Çelik açıklamasında, Avrupa Parlamentosu'nun geçmişte "siyaset ve insan hakları okulu" olarak görüldüğünü ancak bugün bazı siyasetçilerin yönlendirdiği siyasi lobilerin etkisiyle değer kaybettiğini savundu. Türkiye hakkında hazırlanan bazı raporların da gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğunu öne sürdü.

"AP TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURAMIYOR"

Avrupa Parlamentosu ile hakkaniyet temelinde yürütülecek her türlü diyaloğa açık olduklarını belirten Çelik, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik hiçbir saygısızlığa izin vermeyeceklerini kaydetti.

Gazze konusuna da değinen Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insani meselelerde "tarihin doğru tarafında duramadığını" ileri sürdü. AP'nin yaptırım mekanizmalarını kullanmak istiyorsa, Gazze'deki İsrail politikalarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine alması gerektiğini savundu.

"DEMOKRASİ İLKOKULUNA GİDİN"

Açıklamasının sonunda bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri için "siyasi bağnazlık" ve "siyasi yobazlık" Çelik, Türkiye'yi hedef alan bu yaklaşımın hiçbir hükmü olmadığını belirterek, Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu isimleri "demokrasi ilkokuluna göndermesi" gerektiğini ifade etti.