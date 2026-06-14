Ankara’nın kalbine 140 metrelik yeni köprü! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Proje ile Ankara Havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirildiğini belirten Uraloğlu, projenin Ankara'nın stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli halkalardan biri olduğunu söyledi.

12,5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu inşa edildiğini belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 km'lik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay Merkeze sadece 17 km mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında tamamladık" dedi.

Projenin Ankara Havalimanı ile Ankara'nın yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan, hızlı ve güvenli ulaşım imkânı sağladığını ifade eden Uraloğlu, "İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir bağlantı oluşturularak şehir içi ulaşıma da doğrudan katkı sunduk" ifadesini kullandı.

AY YILDIZ YERLEŞKESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ULAŞIM STANDARTLARI YÜKSELTİLDİ

Ay Yıldız Yerleşkesi'nin devasa büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin personele ev sahipliği yapacak olması nedeniyle bölgedeki ulaşım altyapısının kapsamlı şekilde yeniden planlandığını belirten Uraloğlu, Eskişehir Yolu, Ankara Çevre Yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulduğunu ve mevcut ulaşım ağının güçlendirildiğini söyledi.

Uraloğlu, Eskişehir Yolu üzerindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla yan yollar ve katılım şeritlerinin artırıldığını, Bağlıca ve Yapracık'ı birbirine bağlayan bulvarları ise transit geçişleri kolaylaştıracak genişlettiklerini kaydetti. Ankara Çevre Yolu ile entegrasyon kapsamında yeni bağlantı kolları oluşturulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, böylece bölgedeki ulaşım ağının daha etkin hale getirildiğini ifade etti.

Bölgede akıcı trafik sağlamak amacıyla çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçidin de inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerleşkeye giriş yapacak araçlarla bölgedeki sivil trafik akışının birbirini etkilememesi için farklı seviyelerde ulaşım çözümleri geliştirdik. Transit alt geçitler ve köprülü kavşaklar ile karargâha giriş yapacak askeri araçlar ile bölgeden geçen sivil araçlar farklı katlardan akmaktadır" dedi.