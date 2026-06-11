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Buca'yı sarsan skandalda yeni gelişme! Rüşvet kaynaklı mal varlığına tedbir kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Buca'yı sarsan skandalda yeni gelişme! Rüşvet kaynaklı mal varlığına tedbir kararı

Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklanmıştı.

Sonrasında da Görkem Duman görevden uzaklaştırılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklanan haksız kazançla elde ettikleri iddia edilen tüm mal varlıklarına, üçüncü kişilere devredilemeyecek şekilde tedbir konuldu.

Sabah Gazetesi'nden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, tedbir konulan varlıklar arasında, rüşvet paralarıyla finanse edildiği iddia edilen bazı inşaat projeleri ile teknik personelin üzerine geçirilen taşınmazlar da bulunuyor. Öte yandan savcılığın adli kontrol şartıyla 12 kişinin serbest bırakılmasına da itiraz ettiği öğrenildi.

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