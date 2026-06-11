Erden Timur hakkında tahliye kararı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık 2025'te tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'imza verme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.