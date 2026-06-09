27 ilde dev bahis operasyonu! 8 milyarlık para trafiği: 72 şüpheli gözaltına alındı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik dev operasyon düzenlendi. Bu kapsamda www.odeonbet.com isimli internet sitesi üzerinden muhalefet suçu işlendiği belirlendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı değerlendirilen 84 banka hesabı mercek altına alınırken, 1 yıl içinde 8 milyar TL işlem hacmi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.