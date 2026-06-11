Bakan Kurum Burcu Köksal'ı kabul etti! Afyonkarahisar'a proje vurgusu

Bakan Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile bir araya geldi. Görüşmede kentin gelişimine yönelik çalışmalar ve yeni projeler ele alınırken, vatandaşların ihtiyaçları için iş birliği vurgusu yapıldı.