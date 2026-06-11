Bakan Kurum Burcu Köksal'ı kabul etti! Afyonkarahisar'a proje vurgusu
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Bakan Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile bir araya geldi. Görüşmede kentin gelişimine yönelik çalışmalar ve yeni projeler ele alınırken, vatandaşların ihtiyaçları için iş birliği vurgusu yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu kabul etti.
"PLANLANAN PROJELERİ DEĞERLENDİRDİK"
Bakan Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu Bakanlığımızda kabul ettik. Şehrimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdik. Milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.