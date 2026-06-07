Ankara merkezli dev operasyon! 203 milyarlık bahis ağı çökertildi

Ankara merkezli yürütülen ve Türkiye'nin 20 iline uzanan dev yasa dışı bahis operasyonunda, Cumhuriyet tarihinin en yüksek işlem hacimlerinden biri ortaya çıkarıldı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda yaklaşık 203 milyar liralık yasa dışı para trafiği deşifre edilirken, "kapalı devre" sistemle faaliyet gösteren suç örgütü tüm bağlantılarıyla birlikte çökertildi.

Ankara merkezli yürütülen ve 20 ili kapsayan yasa dışı bahis soruşturmasında, yaklaşık 203 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

BİR İHBARLA BAŞLAYAN DEV TAKİP

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün yalnızca referansla erişilebilen ve "panel" olarak adlandırılan kapalı devre sistemler üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin çeşitli banka hesapları, ticari işletmeler ve aracılar üzerinden transfer edildiği belirlendi. İlk olarak 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapılırken, açılan kamu davasına ilişkin yargılama süreci Elmadağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

203 MİLYAR LİRALIK KİRLİ TRAFİK MASAK RAPORUNDA

Dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerinde ise yasa dışı bahis sitelerinin, bahis oynayan kişilere üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını yönlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bu tespitlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, söz konusu hesapların yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarında para transferine aracılık ettiği, toplanan paraların ise örgüt içerisinde "üst hesap" ve "kasa" olarak adlandırılan havuzlarda toplandığı belirlendi.

Soruşturmanın ikinci aşamasında 17 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli hedef alındı. Bu süreçte toplam işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e yükselirken, 22 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 32'ye ulaştı.

ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFLARI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün hiyerarşik yapısı, İstanbul'daki merkezleri ve para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen kripto varlık cüzdanlarına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

Banka hareketleri, dijital deliller, şüpheli ifadeleri ve kripto varlık analizleri doğrultusunda hazırlanan MASAK raporunda, suç örgütünün yaklaşık 203 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda 2 Haziran 2026 tarihinde 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 82 şüpheli ve 3 şirket hedef alınırken, şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 4'ünün ise cezaevinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlama", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli tutuklanırken, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumdaki 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.