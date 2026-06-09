18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 61 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alınırken, 37 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi