"ATLAS BİZE KIZARDI… O BİZİ EĞİTİRDİ Anne Gülhan Ünlü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede kullandığı sözlerin ardından Atlas'ın nasıl bir evlat olduğu yeniden gündeme geldi. Gülhan Ünlü, oğlunun manevi yönünün çok güçlü olduğunu anlatırken, "Namaz kılmazsak, oruç tutmazsak Atlas bize kızardı. O bizi eğitirdi" sözlerini bir kez daha hatırlattı.

Tamamen yönünü, çizgisini kendi çizebilen, araştıran bir çocuktu. Bu bizim eğiterek yaptığımız bir şey değildi. Dediğimiz gibi o bize yetiyordu. Araştırıyordu, kitaplara bakıyordu, hocalara soruyordu. İmanı gerçekten yüksekti benim oğlumun. Mekânı da cennettir, ondan hiçbir şüphem yok. Çünkü benim oğlumun bir melek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir evlattı. Bunların hepsini de kendini araştırarak, kendi yolunu çizerek yaptı. Biz eğitmedik, biz öğretmedik. O bize öğretti."

"ÇÜNKÜ BENİM OĞLUMUN BİR MELEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Atlas Çağlayan'ın telefonundaki "sabah namazı saat kaçta?" , "yatsı namazı saat kaçta?" şeklindeki arama kayıtları üzerine de konuşan Anne Ünlü şu ifadelere yer verdi: "Atlas'ın telefonundaki arama kayıtları iddiaları doğru. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızla da o gün görüşürken benim zaten ilk aklıma gelen, ilk hissettiğim şey şuydu: Çok düzgün bir çocuktu.

Çağlayan'ın mezarı (Foto: ahaber.com.tr)





9 HAZİRAN'DA GÖZLER MAHKEMEDE

Türkiye'nin kilitlendiği ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Acılı anne, mahkeme salonunda yalnızca kendi oğlu için değil, benzer acıları yaşamaktan korkan tüm aileler adına adalet görmek istediğini söyledi.

Atlas Çağlayan'ın teyzesi Gülşah Akarçay, ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ve Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü (Foto: ahaber.com.tr)

"4 KİŞİNİN DE CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Gülhan Ünlü,Türk adaletine güvenmek istediğini belirtirken, çıkacak kararın yalnızca bir dava sonucu olmayacağını, toplum vicdanını da doğrudan etkileyeceğini ifade etti. Gülhan Ünlü açıklamasında, "İlk duruşma 9 Haziran'da. Sadece tutuklu olan bir katil var. Diğer dört cani dışarıda. 9 Haziran'da beklentim; o gün kamera görüntülerinde olduğu gibi planlama, tasarlama, bunların hepsi masada belli zaten. O beş kişinin ceza almasını istiyorum. En azından diğer dört kişi için de işlem başlatılmasını istiyorum. Şu ana kadar katilin bir tanesi cezaevinde. Diğer dört tanesi maalesef dışarıda. 9 Haziran'da beklediğim en büyük kararlardan biri bu olsun istiyorum. Emsal karar istiyoruz zaten. Artık çocuklarımızın katledilmesini istemiyoruz. Biz bu acıyla yaşıyoruz, bununla yanıyoruz. Başka ailelerin de yanmasını istemiyoruz." dedi.

İDDİANAMEDE 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında 3 suçtan toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Konuya ilişkin konulan anne Gülhan Ünlü, "Maalesef ki 21 yıla kadar hapsi istense bile yatacağı sürenin 21 yıl olmayacağını hepimiz biliyoruz. Maalesef şöyle bir durum var; katilin yaşının 14 yaş grubundan sayılması… 15 yaşına üç ay daha var olması nedeniyle 14 yaşa kadar en üst sınırda 15 yıl olarak ceza verilebiliyor. Diğerleri de zaten suç aleti ve tehditlerle alakalı. Totalde 21 yıl fakat bunun yatışı maalesef 21 yıl değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tribünlerinde açılan Atlas Çağlayan pankartı (Foto: ahaber.com.tr)

FENERBAHÇE VE RONALDO SEVGİSİ

Atlas'ın futbola ve Fenerbahçe'ye olan hayranlığına da değinen anne Gülhan Ünlü, "Atlas futbola dört yaşında başlamıştı. Tam bir fanatik Fenerbahçeliydi. Dört yaşından beri futbol oynardı. Lisansları da var. Okul takımında da oynardı. Hatta taziyeye gelen beden öğretmeni Atlas'ın okulda kupasını hâlâ sakladığını ve bize getirmek istediğini söyledi ama ben daha henüz kupayı elime alamadım. Gidip teslim alamadım ama en kısa zamanda alacağım. Çok başarılı bir çocuktu. Futbol sevgisi, sevdası çok başkaydı. Hatta videolarında da şu var; arkadaşlarıyla konuşurken soruyorlar: '15 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun?' O da "Futbolcu olarak" diyor. Örnek aldığı futbolcu Ronaldo'ydu, hayranıydı." dedi.

Atlas Çağlayan (Foto: ahaber.com.tr)

"YETİŞKİN GİBİ YARGILANSIN

Anne Gülhan Ünlü devamında, şöyle konuştu: "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bazı cezaların yetişkinlerle eşit olması yönünde bizim zaten Adalet Bakanlığımızdan talebimiz buydu. Yetişkin gibi yargılanması. Bir günü iki güne sayılması, çocuk olarak değerlendirilmemeli. Çünkü cinayet işlemiş kişi çocuk yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa o cinayeti işlemiştir sonuç itibarıyla. Cezasını çekmesi gerekiyor. Yani çekeceği ceza rahatlatır bir nebze belki, içimize su serper. Ama bu da yeterli maalesef ki gelmiyor. Atlas bir daha geri gelmeyecek. Ama şu da var; hiç cezasızlık algısı… Şu anki var olan yasa bizi hiçbir şekilde tatmin etmeyecek. Ama bir gün iki gün sayılmaz, indirimlerden faydalanmaz; yani 21 yıl dendiğinde gerçekten 21 yıl yatması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımızın da bunun için elinden geleni yapacağına inanmak istiyorum. İnanıyoruz inşallah."

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: TOPLUMSAL ADALET İSTİYORUZ

Acılı anne Gülhan Ünlü, çocuklarını kaybeden ailelerin ortak talebini dile getirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Ünlü, bireysel değil toplumsal adalet istediklerini vurgulayarak mağdur ailelerin sesinin duyulmasını istedi. Ünlü, "Bireysel adalet istemiyoruz. Toplumsal adalet istiyoruz. Tüm çocuklarımız için adalet istiyoruz. Tüm mağdur aileler adalet istiyor. Dileğimiz bu yönde. Bunun için de sizin desteğinizi bekliyoruz. İnanıyoruz, öyle olmasına umut ediyoruz." şeklinde konuştu.