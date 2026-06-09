AK Partili Yavuz'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin açıklama: Özgür Özel'in tezini çürüttü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz (Foto: AA)

Seçim yapılan 5 beldede aday çıkardıklarını, 1 beldede ise MHP adayını desteklediklerini anımsatan Yavuz, bu bölgelere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Son anda ortaya çıkıp, bir şeyler yapmaya çalışarak başarılı olunamayacağını vurgulayan Yavuz, AK Parti'nin son derece kurumsal, genel merkezi ve yerel teşkilatlarıyla bütün dönemler çalışan, bütün dönemleri değerlendiren ve tüm zamanlarda alarm halinde iş yapan bir parti olduğunu dile getirdi.

Ancak başka partilerde ve özellikle de CHP'de durumun farklı olduğunu ifade eden Yavuz, "CHP çok uzun bir süredir parti olma vasfını bile kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor. CHP'nin epey bir süredir ortaya çıkan haliyle ve görüntüsüyle normal bir parti olma vasfından uzaklaştığını görüyoruz. Siz parti olamazsanız, parti gibi çalışamazsanız, doğru düzgün bir teşkilat oluşturamazsanız ve bunun gereğini ortaya çıkartacak tarzda çalışmalar yapamazsanız olmaz." diye konuştu.

AK Parti'de genel merkez, teşkilat ve tüm dönemleri kapsayan çalışmaların yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan farkının da olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız için milletimiz artan bir şekilde teveccühünü devam ettiriyor ama bu teveccüh durup dururken olmuyor. Herkes şunu biliyor ve görüyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın dur durağı yok. Cumhurbaşkanımız her an, her dakika milletin, memleketin geleceği için, hayrı için bir uğraş içerisinde. Bunu öyle büyük bir aşkla, azimle ve inançla yapıyor ki... Onun için birçok alanda yapılanların nasıl berekete dönüştüğünü görüyoruz. İşte tüm bunlar seçim geldiğinde sonuca etki edecek şekilde birtakım yansımaları ortaya çıkartıyor."