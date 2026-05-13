Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen sanık Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Aileyi ölümle tehdit ettiği ve kişisel verileri ele geçirdiği belirlenen sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Kazıcı’yı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü'ye yönelik 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kazıcı, duruşmaya SEGBİS (Sesli ve görüntülü Bilişim Sistemleri) ile anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"BORCU 48 SAAT İÇİNDE ÖDEMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' ŞEKLİNDE MESAJLAR ATTI"

Anne Gülhan Ünlü mahkemede, "Sanık 'oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim' şeklinde bana mesajlar attı. Evime yemek kuryeleri, itfaiye ve polis geldi. Ben sanığı tanımıyorum şikayetçiyim" dedi.

"YAPTIKLARIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı ise, "Kendilerinden özür dilerim rahmetlinin ailesine baş sağlığı diliyorum. Yaptıklarım için çok pişmanım" dedi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kazıcı'yı Nitelikli yağma' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan 2 yıl 6 ay toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan heyet, sanık için 'Kişilerin sükûn ve huzurunu bozma' suçundan 2 ay 15 gün ceza ile çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.