Atlas Çağlayan davasında gelişme! Katil hakkında iddianame hazır
Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayanîn bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında kasten öldürme, yasaya muhalefet ve zincirleme silahla tehdit suçlarından iddianame hazırlanırken dava Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı.
Türkiye, 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü ile derinden sarsılmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, suça sürüklenen 13 yaşındaki E.Ç., Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Adli Tıp raporu, E.Ç.'nin eylemin hukuki anlamını kavrayacak ve davranışlarını yönlendirecek yeteneğe sahip olduğunu belirledi.
Olay anında kullanılan bıçağın suça sürüklenen çocuğa ait olduğu tespit edilirken, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri de dosyaya dahil edildi. Tanıklar, E.Ç.'nin maktule ek olarak olay yerinde bulunan diğer çocuklara da bıçak doğrultarak tehditte bulunduğunu aktardı.
Savcılık, E.Ç. hakkında kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve zincirleme silahla tehdit suçlarından iddianame düzenleyerek dosyayı Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:"14.01.2026 tarihinde İstanbul ili Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 16 yaşındaki Atlas ÇAĞLAYAN'ın hayatını kaybettiği menfur olaya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.
Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;
Suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin, maktul Atlas ÇAĞLAYAN'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı; Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre; maktul Atlas ÇAĞLAYAN'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir.
Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda; 13.04.2011 doğumlu suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin, işlediği fülin hukuki anlam ve sonuçlarım algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirlenmiştir.
Olayda kullanılan ve şüpheliye ait olduğu tespit edilen bıçağın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır.
Olay anına ilişkin kamera görüntüleri dosya içine alınmıştır.
Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre; suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında; Çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı Yasaya muhalefet etme,
Zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından iddianame düzenlenerek Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."