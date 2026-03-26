Atlas Çağlayan davasında gelişme! Katil hakkında iddianame hazır

Olay anında kullanılan bıçağın suça sürüklenen çocuğa ait olduğu tespit edilirken, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri de dosyaya dahil edildi. Tanıklar, E.Ç.'nin maktule ek olarak olay yerinde bulunan diğer çocuklara da bıçak doğrultarak tehditte bulunduğunu aktardı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:"14.01.2026 tarihinde İstanbul ili Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 16 yaşındaki Atlas ÇAĞLAYAN'ın hayatını kaybettiği menfur olaya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.

Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;

Suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin, maktul Atlas ÇAĞLAYAN'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı; Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre; maktul Atlas ÇAĞLAYAN'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda; 13.04.2011 doğumlu suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin, işlediği fülin hukuki anlam ve sonuçlarım algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirlenmiştir.

Olayda kullanılan ve şüpheliye ait olduğu tespit edilen bıçağın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

