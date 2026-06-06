Terör bürosu düğmeye bastı! İBB iştirakine baskın: Dijital materyallere el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait olduğu belirtilen adreslerde arama yapıldı.

3 FARKLI ADRESTE ARAMA YAPILDI

Emniyet ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Melih Geçek'e ait olduğu değerlendirilen 3 farklı adres ile İSTTELKOM'a ait binalarda detaylı inceleme ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi.