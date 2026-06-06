Terör bürosu düğmeye bastı! İBB iştirakine baskın: Dijital materyallere el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB iştiraklerinden İSTELKOM'un tutuklu Genel Müdürü Melih Geçek'e yönelik operasyon düzenlendi. İSTELKOM binası ile Geçek'e ait 3 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait olduğu belirtilen adreslerde arama yapıldı.
3 FARKLI ADRESTE ARAMA YAPILDI
Emniyet ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Melih Geçek'e ait olduğu değerlendirilen 3 farklı adres ile İSTTELKOM'a ait binalarda detaylı inceleme ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Gece saatlerinde başlayan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Elde edilen materyallerin incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında başlatılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.