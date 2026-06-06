Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun

SERTİFİKA KURYESİ BELGİN

Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Şüphelilerden Halil İbrahim Arslan da sertifikaları bizzat Çalıcıoğlu'ndan teslim aldığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Gulroozi'nin firari olarak arandığı belirtilirken, örgüt yöneticisi Maneshi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar, Serkan Gökpınar'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi.

5 TL'LİK TOKEN SİSTEMİ

Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye gibi kalabalık merkezlerde kurye ile alıcının birbirini hatasız bulması ve güvenli teslimat için şebekenin film senaryolarını aratmayan bir "token" (şifre) sistemi geliştirdiği belirlendi.

Abbas Maneshi ile kuryeler arasındaki WhatsApp yazışmalarına yansıyan dijital kanıtlara göre; 5 Türk Lirası banknotunun üzerindeki seri numarası fotoğrafı çekilerek taraflara gönderiliyordu. Alıcının elindeki 5 TL ile kuryeye önceden bildirilen seri numarası eşleşmeden milyonluk "tokenli paketler" asla teslim edilmiyordu.

Örgüt yöneticisi Maneshi'nin yakalanmasının ardından şebekenin panikle yeni bir hat kurduğu ortaya çıktı. Buna göre kaçak pırlantalar, Kuyumcukent ile Kapalıçarşı arasında rutin sefer yapan servis araçlarının şoför koltuğu yanındaki "emanet kutusuna" bırakılıyordu.