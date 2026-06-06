Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun
Dubai ile İstanbul arasında kurulan ve piyasa değeri 1.7 milyar lirayı bulan dev pırlanta kaçakçılığı şebekesi, polisin titiz takibiyle çökertildi. Hindistan'dan gelen değerli taşları "Big Boss" lakaplı liderleri aracılığıyla Türkiye'ye sokan suç örgütünün, pırlantaları gümrükten geçirmek için kullandığı yöntemler "pes" dedirtti.
Polisin adım adım izlediği Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı ağının film senaryolarını aratmayan gizli yöntemleri deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mücevherat dünyasını sarsan devasa pırlanta kaçakçılığı soruşturmasını tamamladı. Soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına göre; hiyerarşik suç örgütünün kurucusu ve lideri, Dubai'de lüks bir yaşam süren İran vatandaşı Hadi Gulroozi (45). Örgüt üyelerinin mutlak bir bağlılıkla "Big Boss" (Büyük Patron) dediği Gulroozi, Hindistan'dan ucuz yollarla elde ettiği değerli taşları Dubai'ye getirip burada sahte özel sertifikalar temin ediyordu.
Türkiye'deki mücevheratçılardan sipariş toplayan Gulroozi, yasal ithalat masraflarından kaçmak isteyen firmalara yüzde 2.5 komisyon karşılığında pırlanta tedarikini sağlıyordu. Şebekenin Türkiye'deki tüm çalışmalarından ve dağıtım ağından ise tutuklanan ve Gulroozi'nin de sağ kolu olan İranlı yönetici Abbas Maneshi (Boss Saeed) sorumluydu.
ÇEREZ POŞETİ KAMUFLAJI
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre şebekenin milyarlık pırlantaları Türkiye'ye sokma yöntemleri de ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek şok itiraflarda bulunan pırlanta sektörünün dev markalarından birinin ortağı şüpheli Lütay Yapsaklı, pırlantaların x-ray'de sinyal vermemesini fırsat bilerek kuryelerin vücutlarına gizlenip havalimanlarından yurda sokulduğunu söyledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Temmuz 2025'teki bir operasyonda yakalanan Habib Kocabaşoğlu'nun AirPods kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,57 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi. Bu sevkiyatın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi. Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Şebekenin, sevkiyatları gümrük kontrollerini aşmak için şampuan şişeleri ve çerez poşetlerine de gizlediği, dağıtımları ise genellikle çarşamba ve perşembe günleri yaptığı tespit edildi.