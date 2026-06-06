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Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dubai ile İstanbul arasında kurulan ve piyasa değeri 1.7 milyar lirayı bulan dev pırlanta kaçakçılığı şebekesi, polisin titiz takibiyle çökertildi. Hindistan'dan gelen değerli taşları "Big Boss" lakaplı liderleri aracılığıyla Türkiye'ye sokan suç örgütünün, pırlantaları gümrükten geçirmek için kullandığı yöntemler "pes" dedirtti.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 1

Polisin adım adım izlediği Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı ağının film senaryolarını aratmayan gizli yöntemleri deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mücevherat dünyasını sarsan devasa pırlanta kaçakçılığı soruşturmasını tamamladı. Soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 2

Soruşturma dosyasına göre; hiyerarşik suç örgütünün kurucusu ve lideri, Dubai'de lüks bir yaşam süren İran vatandaşı Hadi Gulroozi (45). Örgüt üyelerinin mutlak bir bağlılıkla "Big Boss" (Büyük Patron) dediği Gulroozi, Hindistan'dan ucuz yollarla elde ettiği değerli taşları Dubai'ye getirip burada sahte özel sertifikalar temin ediyordu.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 3

Türkiye'deki mücevheratçılardan sipariş toplayan Gulroozi, yasal ithalat masraflarından kaçmak isteyen firmalara yüzde 2.5 komisyon karşılığında pırlanta tedarikini sağlıyordu. Şebekenin Türkiye'deki tüm çalışmalarından ve dağıtım ağından ise tutuklanan ve Gulroozi'nin de sağ kolu olan İranlı yönetici Abbas Maneshi (Boss Saeed) sorumluydu.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 4

ÇEREZ POŞETİ KAMUFLAJI
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre şebekenin milyarlık pırlantaları Türkiye'ye sokma yöntemleri de ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek şok itiraflarda bulunan pırlanta sektörünün dev markalarından birinin ortağı şüpheli Lütay Yapsaklı, pırlantaların x-ray'de sinyal vermemesini fırsat bilerek kuryelerin vücutlarına gizlenip havalimanlarından yurda sokulduğunu söyledi.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 5

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Temmuz 2025'teki bir operasyonda yakalanan Habib Kocabaşoğlu'nun AirPods kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,57 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi. Bu sevkiyatın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi. Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Şebekenin, sevkiyatları gümrük kontrollerini aşmak için şampuan şişeleri ve çerez poşetlerine de gizlediği, dağıtımları ise genellikle çarşamba ve perşembe günleri yaptığı tespit edildi.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 6

SERTİFİKA KURYESİ BELGİN
Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Şüphelilerden Halil İbrahim Arslan da sertifikaları bizzat Çalıcıoğlu'ndan teslim aldığını itiraf etti.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 7

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Gulroozi'nin firari olarak arandığı belirtilirken, örgüt yöneticisi Maneshi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar, Serkan Gökpınar'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 8

5 TL'LİK TOKEN SİSTEMİ
Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye gibi kalabalık merkezlerde kurye ile alıcının birbirini hatasız bulması ve güvenli teslimat için şebekenin film senaryolarını aratmayan bir "token" (şifre) sistemi geliştirdiği belirlendi.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 9

Abbas Maneshi ile kuryeler arasındaki WhatsApp yazışmalarına yansıyan dijital kanıtlara göre; 5 Türk Lirası banknotunun üzerindeki seri numarası fotoğrafı çekilerek taraflara gönderiliyordu. Alıcının elindeki 5 TL ile kuryeye önceden bildirilen seri numarası eşleşmeden milyonluk "tokenli paketler" asla teslim edilmiyordu.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 10

Örgüt yöneticisi Maneshi'nin yakalanmasının ardından şebekenin panikle yeni bir hat kurduğu ortaya çıktı. Buna göre kaçak pırlantalar, Kuyumcukent ile Kapalıçarşı arasında rutin sefer yapan servis araçlarının şoför koltuğu yanındaki "emanet kutusuna" bırakılıyordu.

Milyarlık pırlanta şebekesi deşifre oldu! Yöntemleri "pes" dedirtti | Dubai-İstanbul hattında vurgun 11

Teknik ve fiziki takip sonucunda; bir markanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Tavukçuoğlu ile ortağı Lütay Yapsaklı'nın adı kaçak taşların dağıtım ağında öne çıktı. Yahya Dede'nin işyerinde yapılan aramalarda 3.497 kırat kaçak pırlanta ele geçirildi. Başka bir mücevherat işyerinde yapılan baskında ise 4.769 kıratlık devasa bir pırlanta stokuna el konuldu

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