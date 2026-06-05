CHP MYK'nın perde arkası A Haber'de! Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk itirafı: Bilgi belge varsa biz hiçbir şey yapamayız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik bir gündemle bir araya geldi. Partinin en üst karar organındaki bu "sıcak temas" trafiği, özellikle CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları ve Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısıyla ateş hattına dönüştü. Kulislerdeki fırtınanın yansıdığı toplantıda, Kılıçdaroğlu'ndan siyasetin gündemini sarsacak, tarihi bir tanıklık niteliğinde itiraflar geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis koridorlarını hareketlendiren o kritik toplantının perde arkasındaki tüm detayları ve sıcak gelişmeleri aktardı.
CHP Genel Merkezi'nde suların durulmadığı bir dönemde, MYK üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantının atmosferi, partinin geleceğine dair kritik soruların gölgesinde oldukça gergin geçti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta Meclis grup toplantısında başkanlık edebileceğim." sözleriyle önümüzdeki günlerde izleyeceği yol haritasına dair ilk sinyali verdi. Ancak asıl fırtına, MYK'nın kapalı kapıları ardında, kulis bilgilerine yansıyan o dehşet verici iddialar ve yolsuzluk operasyonları konuşulurken koptu.
BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK OPERASYONLARI MASADA
Toplantının en can alıcı ve dramatik başlığı, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonlarıydı. Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir dile getirdiği "arınma" çağrısı, MYK masasında tüm çıplaklığıyla tartışmaya açıldı. İlter Yeşiltaş, "CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ve buna dair Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı MYK toplantısında masaya yatırıldı." ifadelerini kullanarak sürecin ciddiyetini vurguladı.
TARİHİ İTİRAF: "BELGE VARSA BİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki duruma dair yaptığı değerlendirmeler, partinin içinde bulunduğu çıkmazı da gözler önüne serdi. Operasyonların siyasi boyutunu bir kenara bırakan Kılıçdaroğlu, olası suç unsurları karşısında çaresiz olduklarını açıkça ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi olursa, yani bu operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, parti içindeki kirlenmeye karşı verilmiş bir "teslimiyet" ya da "itiraf" olarak yorumlanırken; İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu, operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı." diyerek krizin çift yönlü boyutuna dikkat çekti.
CHP'DE "ARINMA" SANCISI: ÜST ÜSTE GELEN ÇAĞRILAR
Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çıkışı aslında yeni değil. Geçtiğimiz yıldan bu yana sistematik olarak dile getirilen bu çağrı, CHP Genel Merkezi'nde yankılanmaya devam ediyor. Özellikle bayramlaşma programında bir kez daha yinelenen bu mesaj, partinin içindeki sancının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl ve bu yıl peş peşe arınma çağrısı yapmıştı, bayramlaşma programında da bunu yinelemişti." sözleriyle sürecin kronolojik ağırlığını aktardı.
KULİSLERDE MÜZAKERE TRAFİĞİ: ÜÇ MİLLETVEKİLİNDEN KRİTİK TEMAS
MYK toplantısı sürerken, arka planda dev bir müzakere trafiğinin de yürütüldüğü ortaya çıktı. Partinin ağır topları arasında sayılan üç milletvekilinin gerçekleştirdiği temaslar, "sıcak temas" bölgesindeki tansiyonu daha da yükseltti. İlter Yeşiltaş, "Müzakere yürütülüyor; üç milletvekili Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay; Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştüler." bilgisini paylaşarak, partideki farklı kanatların uzlaşı arayışında olduğunu belirtti.
HUKUKİ SAVAŞ BAŞLIYOR: AVUKATLAR KARŞI KARŞIYA GELECEK
Meselenin sadece siyasi değil, aynı zamanda hukuki bir boyuta taşınacağı ve bu sürecin avukatlar üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan avukatı Celal Çelik'in, karşı tarafın avukatı Çağlar Çağlayan ile bir araya gelmesi bekleniyor. İlter Yeşiltaş, "Görüşmenin avukatlar arasında olacağı belirtiliyordu; Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, karşı taraftan avukat Çağlar Çağlayan ile bir araya gelecekler." ifadelerini kullandı. Bu görüşmenin, sürecin hukuki boyutunu ve bundan sonra atılacak adımları netleştirmesi bekleniyor. CHP MYK toplantısının ardından ortaya çıkan bu manzara, partideki krizin sadece bir başlangıç olduğunu ve "arınma" operasyonunun çok daha büyük sarsıntılara gebe olduğunu gösteriyor.