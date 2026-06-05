CHP MYK'nın perde arkası A Haber'de! Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk itirafı: Bilgi belge varsa biz hiçbir şey yapamayız

TARİHİ İTİRAF: "BELGE VARSA BİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ" Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki duruma dair yaptığı değerlendirmeler, partinin içinde bulunduğu çıkmazı da gözler önüne serdi. Operasyonların siyasi boyutunu bir kenara bırakan Kılıçdaroğlu, olası suç unsurları karşısında çaresiz olduklarını açıkça ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi olursa, yani bu operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, parti içindeki kirlenmeye karşı verilmiş bir "teslimiyet" ya da "itiraf" olarak yorumlanırken; İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu, operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı." diyerek krizin çift yönlü boyutuna dikkat çekti.

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CHP'DE "ARINMA" SANCISI: ÜST ÜSTE GELEN ÇAĞRILAR

Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çıkışı aslında yeni değil. Geçtiğimiz yıldan bu yana sistematik olarak dile getirilen bu çağrı, CHP Genel Merkezi'nde yankılanmaya devam ediyor. Özellikle bayramlaşma programında bir kez daha yinelenen bu mesaj, partinin içindeki sancının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl ve bu yıl peş peşe arınma çağrısı yapmıştı, bayramlaşma programında da bunu yinelemişti." sözleriyle sürecin kronolojik ağırlığını aktardı.



KULİSLERDE MÜZAKERE TRAFİĞİ: ÜÇ MİLLETVEKİLİNDEN KRİTİK TEMAS

MYK toplantısı sürerken, arka planda dev bir müzakere trafiğinin de yürütüldüğü ortaya çıktı. Partinin ağır topları arasında sayılan üç milletvekilinin gerçekleştirdiği temaslar, "sıcak temas" bölgesindeki tansiyonu daha da yükseltti. İlter Yeşiltaş, "Müzakere yürütülüyor; üç milletvekili Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay; Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştüler." bilgisini paylaşarak, partideki farklı kanatların uzlaşı arayışında olduğunu belirtti.



HUKUKİ SAVAŞ BAŞLIYOR: AVUKATLAR KARŞI KARŞIYA GELECEK

Meselenin sadece siyasi değil, aynı zamanda hukuki bir boyuta taşınacağı ve bu sürecin avukatlar üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan avukatı Celal Çelik'in, karşı tarafın avukatı Çağlar Çağlayan ile bir araya gelmesi bekleniyor. İlter Yeşiltaş, "Görüşmenin avukatlar arasında olacağı belirtiliyordu; Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, karşı taraftan avukat Çağlar Çağlayan ile bir araya gelecekler." ifadelerini kullandı. Bu görüşmenin, sürecin hukuki boyutunu ve bundan sonra atılacak adımları netleştirmesi bekleniyor. CHP MYK toplantısının ardından ortaya çıkan bu manzara, partideki krizin sadece bir başlangıç olduğunu ve "arınma" operasyonunun çok daha büyük sarsıntılara gebe olduğunu gösteriyor.