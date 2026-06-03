Bakanlardan Bahçeli’ye kritik ziyaret! Masada tek gündem var: Terörsüz Türkiye

Hükümetin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve atılacak yeni adımları değerlendiren Tülay Ağaoğlu, "Bayram öncesinde de bahsetmiştik, Terörsüz Türkiye kapsamında adımların hızlanacağını ve yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini ifade etmiştik. Henüz daha gelmiş değil ancak yasal hazırlıkların aslında tamamlandığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Hazırlık sürecinin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Ağaoğlu, "AK Parti Genel Merkezi'nde ve Külliye'de çalışmalar yürütülüyor. Bu hazırlıkların tamamlandığı son aşamaya artık gelindiğini ifade edebiliriz. Meclis'e önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz" sözleriyle aktardı.

Ziyaretin içeriğine dair önemli bilgiler paylaşan Ağaoğlu, İçişleri ve Adalet Bakanlarının Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarına değinerek, "Oldukça önemli bir ziyaretti. Terörsüz Türkiye kapsamında bu ziyaret, yasal düzenleme ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritasının ne olacağına dair bir görüşme oldu" dedi.

SAHADAKİ SON DURUM VE YOL HARİTASI

MHP lideri Bahçeli'nin bu sürece olan desteği ve daha önceki açıklamalarının görüşmedeki önemini vurgulayan Ağaoğlu, "Daha önce de MHP lideri Devlet Bahçeli bir demeç vermişti ve bu demecinde Terörsüz Türkiye konusundaki yol haritasına ilişkin yapılması gerekenleri bir anlamda sıralamıştı. İşte bu görüşmede karşılıklı olarak bu konuda görüş alışverişi de oldu ve sahadaki son durum da yine MHP liderine aktarılmış oldu" ifadelerini kullandı. Görüşmenin nezaket ve devlet adamlığı çerçevesinde geçtiğini belirten Ağaoğlu, MHP Genel Başkanı'nın bakanları kapıda karşılayıp asansöre kadar uğurladığını ve toplantının sadece üç kişi arasında gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.