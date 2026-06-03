Gülistan Doku'nun soruşturmasında çarpıcı detay! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla kesinleşmiş

Tunceli'de yaşayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde ortadan kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen genç kızdan bir iz bulunamazken, dosyaya dair yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor.

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin eski valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun akıbetine yönelik soruşturma sürerken, dosyadaki dikkat çeken bir başvuru da yeniden gündeme geldi.

O BAŞVURU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen'in olaydan yaklaşık 8 ay sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu talep dilekçesi ortaya çıktı. Çimen, 2 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı başvuruda o dönem dosyada şüpheli olarak yer alan Zeinal Abarakov'un ev ve iş yeri çevresi ile köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerinin muhafaza altına alınmasını talep etti.

Ayrıca 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 tarihleri arasında şehre giriş ve çıkış yapan araçlara ait PTS kayıtlarının da korunmasının soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.