Gülistan Doku'nun soruşturmasında çarpıcı detay! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla kesinleşmiş
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya dair yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. Doku'nun avukatı Ali Çimen'in olaydan aylar sonra savcılığa sunduğu başvuruda genç kızın suya atlamadığının bilimsel raporla kesin olarak ortaya konulduğu belirtildi. Başvuruda ayrıca güvenlik kamerası görüntüleri ile PTS kayıtlarının muhafaza altına alınması talep edildi.
Tunceli'de yaşayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde ortadan kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen genç kızdan bir iz bulunamazken, dosyaya dair yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor.
12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin eski valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun akıbetine yönelik soruşturma sürerken, dosyadaki dikkat çeken bir başvuru da yeniden gündeme geldi.
O BAŞVURU ORTAYA ÇIKTI
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen'in olaydan yaklaşık 8 ay sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu talep dilekçesi ortaya çıktı. Çimen, 2 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı başvuruda o dönem dosyada şüpheli olarak yer alan Zeinal Abarakov'un ev ve iş yeri çevresi ile köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerinin muhafaza altına alınmasını talep etti.
Ayrıca 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 tarihleri arasında şehre giriş ve çıkış yapan araçlara ait PTS kayıtlarının da korunmasının soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
"SUYA ATLAMADIĞI 6 YIL ÖNCE BİLİMSEL RAPORLA KESİNLEŞMİŞ"
Ali Çimen'in 2 Ağustos 2020 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu talep dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Bilimsel Rapor ile müvekkil Gülistan'ın suya atlamadığı kesin olarak mütalaa edilmiştir. Bu itibarla savcılığınızca şüphelinin (Zeinal) evi, iş yeri çevresindeki ve köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamara görüntülerinin 4 Ocak 2020 saat 20:00 ile 6 Ocak 2020 günü saat 12:00'a kadar muhafaza altına alınması ile birlikte yine 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 günleri arası şehre giren araçların PTS (giriş, çıkışlı ve görüntülü) kayıtlarının muhafaza altına alınması gerekmektedir."
KAYITLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI İSTENDİ
Çimen söz konusu delillerin belirli bir süre sonra silinebildiğine dikkat çekerek soruşturmanın ilk günlerinden itibaren güvenlik kamerası görüntüleri ve PTS kayıtlarının korunmasının hayati önem taşıdığını savundu.
Başvurusunda "Soruşturmanın başından itibaren yaptığımız sözlü ve yazılı taleplerimizde bu hususu belirtmiştik. Sayın Başsavcılığınızca bu delillerin derhal kayıt altına alınması hayati bir önemdedir demiştik" ifadelerine yer veren Çimen, bu delillerin toplanması halinde Gülistan Doku dosyasının aydınlatılabileceğini belirtti.
UMUT ALTAŞ'IN SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dosyada adı geçen ve hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş da geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.
ABD'de gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu belirtilen ses kaydında, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.
Söz konusu kayıtta Altaş'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dediği de belirtilmişti.