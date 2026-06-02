CHP’li 6 milletvekili hakkında fezleke süreci: Dosya Ankara’ya gönderildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren dosya, yetkili makam olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak ortaya atılan para talebi ve teslimi iddiaları incelendi.

PARA TALEBİ VE TESLİMİ İDDİALARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli temaslarla koordine edildiğine yönelik iddiaların bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ İFADELERİNDE 1 MİLYON EURO İDDİASI

Dosyada yer alan bilgilere göre şüpheli Mustafa Gökhan Böcek, adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiğini, bu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiğini öne sürdü.

Böcek'in beyanlarında, söz konusu sürecin CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan Muhittin Böcek'in ifadelerinde de seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiğini ifade ettiği belirtildi.

HTS KAYITLARINDA YOĞUN İLETİŞİM TRAFİĞİ TESPİTİ

Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz kayıtlarında, para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman dilimlerinde gerçekleşen görüşmelerin, dosyadaki iddialarla örtüştüğünün değerlendirildiği ifade edildi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık tarafından yapılan hukuki değerlendirmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğuna karar verildi.

DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Yetkisizlik kararının ardından ilgili dosya, fezleke sürecinin değerlendirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülmeye devam ettiği öğrenildi.