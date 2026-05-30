CHP'den FETÖ itirafı! A Haber'de gündem sarsan analiz: Kılıçdaroğlu ihanetin biletini kesti

CHP Genel Merkezi’nde yaptığı sert açıklamalarla gündeme damga vuran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ sızması, rüşvet iddiaları ve parti içi hesaplaşmaya ilişkin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Melik Yiğitel ve Hukukçu Av. Yurdal Kılıçer, CHP’de yeni bir disiplin ve tasfiye sürecinin başlayabileceğine dikkat çekerek çarpıcı analizlerde bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde 'Mutlak Butlan' fırtınası eserken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini zehir zemberek açıklamalarla bozdu. Parti içine sızan FETÖ ajanlarından market poşetlerindeki rüşvet paralarına, pavyon masalarındaki delege pazarlıklarından sırtına saplanan hançerlere kadar itiraf niteliğinde iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sert konuşacağım, hesap soracağım" diyerek büyük hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Melik Yiğitel ve Hukukçu Av. Yurdal Kılıçer, A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi çıkışını ve CHP'deki derin çatlağı tüm detaylarıyla deşifre etti. KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'Yİ SARSAN 'FETÖ' İTİRAFI "FETÖ AJANLARINI ZAMANINDA FARK EDEMEDİM" Kemal Kılıçdaroğlu, parti içine sızan karanlık yapılara dair çarpıcı bir özeleştiride bulunarak, "Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kendisini temiz siyaset yürütürken sırtından vuranları göremediğini belirterek halktan af diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanı olarak parti genel merkezinde yaptığı açıklama. MARKET POŞETİNDE RÜŞVET VE PAVYON MASASI SKANDALI Parti içindeki ahlaki çöküşe dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Mesele ahlakla mı parayla mı, millet iradesi ile mi aparatlar ile mi şekilleneceğiz meselesidir. Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum" sözleriyle mevcut yönetime ve delegelere ağır suçlamalar yöneltti. Rüşvet iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde özür diliyorum" diyerek yerel yönetimlerdeki yolsuzluklara işaret etti. KILIÇDAROĞLU: CHP İÇİNDEKİ FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM ÖZÜR DİLERİM "MERTÇE HESAPLAŞACAĞIZ, ARINACAĞIZ" Yaşananların kişisel değil ahlaki bir hesaplaşma olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim kitabımızda iftira yok, mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. 78 yaşındaki bu adam, ona hain diyenlerle hesaplaşacak" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, "FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgütle, hiçbir yurtdışı odaklı yapı ile en ufak teması olmamış başı dik bir adam duruyor karşınızda" diyerek kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanı olarak parti genel merkezinde yaptığı açıklama. MELİK YİĞİTEL: "EKREM İMAMOĞLU DAHİL HERKESİN ÜYELİĞİ ASKIYA ALINACAK" A Haber canlı yayınında süreci değerlendiren Gazeteci Melik Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun mesajlarının partide büyük bir temizlik operasyonunun habercisi olduğunu belirterek, "Bence ilk etapta olacak şeyi söyleyeyim; Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere ilk Parti Disiplin Kurulu'nda bunların üyelikleri askıya alınacak. Sonra ihraç meselesi gündeme gelecek. Özgür Özel ve ekibine dair de bir eleme olacak. Kılıçdaroğlu, 'hançerlendim' diyerek kimlerin ne yaptığını tek tek bildiğini ilan etti. Bu saatten sonra CHP'de bu isimlere hayat hakkı yok" değerlendirmesinde bulundu.