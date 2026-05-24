Özgür Özel döneminde CHP’de büyük tasfiye! İhraçlar, disiplin krizleri ve yolsuzluk iddiaları gündemde
İstinafın CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel döneminde alınan disiplin ve ihraç kararları tartışma konusu oldu. Parti içindeki “arınma” çağrıları, muhalif isimlere yönelik tasfiye iddiaları ve belediyelerdeki istifa süreci siyasetin gündemine taşındı.
İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından gözler yeniden Özgür Özel dönemindeki parti içi uygulamalara çevrildi. Parti yönetiminin özellikle disiplin süreçleri ve ihraç kararları üzerinden yürüttüğü politika, muhalif kanatta uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.
CHP'DE DİSİPLİN VE İHRAÇ TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
2023 yılında gerçekleşen kurultayın ardından göreve gelen Özel yönetiminin, ilk aylardan itibaren parti içindeki muhalif isimlere yönelik disiplin süreçlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Parti kaynaklarına göre çok sayıda üye "kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edilirken, bazı isimlerin gerekçesiz biçimde ihraç edildiği iddia edildi.
MUHALİF İSİMLER HEDEFTEYDİ İDDİASI
Parti içinde "değişim" sürecine destek vermeyen bazı isimlerin sistematik biçimde dışlandığı yönündeki tartışmalar dikkat çekti. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi kamuoyunda bilinen isimlerin de disiplin süreçleriyle karşı karşıya kaldığı süreç, CHP'de yeni bir kırılma başlığı oluşturdu.
Muhalif kanat, özellikle "partide arınma" söylemi üzerinden yürütülen disiplin mekanizmasının parti tabanında huzursuzluk yarattığını savundu. Parti yönetimine yakın çevreler ise alınan kararların "örgüt disiplinini koruma amacı taşıdığını" ifade etti.