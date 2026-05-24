Özgür Özel döneminde CHP’de büyük tasfiye! İhraçlar, disiplin krizleri ve yolsuzluk iddiaları gündemde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstinafın CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel döneminde alınan disiplin ve ihraç kararları tartışma konusu oldu. Parti içindeki “arınma” çağrıları, muhalif isimlere yönelik tasfiye iddiaları ve belediyelerdeki istifa süreci siyasetin gündemine taşındı.

İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından gözler yeniden Özgür Özel dönemindeki parti içi uygulamalara çevrildi. Parti yönetiminin özellikle disiplin süreçleri ve ihraç kararları üzerinden yürüttüğü politika, muhalif kanatta uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

CHP'DE DİSİPLİN VE İHRAÇ TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

2023 yılında gerçekleşen kurultayın ardından göreve gelen Özel yönetiminin, ilk aylardan itibaren parti içindeki muhalif isimlere yönelik disiplin süreçlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Parti kaynaklarına göre çok sayıda üye "kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edilirken, bazı isimlerin gerekçesiz biçimde ihraç edildiği iddia edildi.

MUHALİF İSİMLER HEDEFTEYDİ İDDİASI

Parti içinde "değişim" sürecine destek vermeyen bazı isimlerin sistematik biçimde dışlandığı yönündeki tartışmalar dikkat çekti. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi kamuoyunda bilinen isimlerin de disiplin süreçleriyle karşı karşıya kaldığı süreç, CHP'de yeni bir kırılma başlığı oluşturdu.

Muhalif kanat, özellikle "partide arınma" söylemi üzerinden yürütülen disiplin mekanizmasının parti tabanında huzursuzluk yarattığını savundu. Parti yönetimine yakın çevreler ise alınan kararların "örgüt disiplinini koruma amacı taşıdığını" ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI GÜNDEM OLDU

Özgür Özel döneminde CHP'li belediyelerde yaşanan gelişmeler de tartışmaların merkezine yerleşti. Parti tarihinde ilk kez aynı dönem içinde çok sayıda belediye başkanının görevinden ayrılması veya istifa etmesi dikkat çekti.

Bazı belediyelerde ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP yönetiminin bu süreçte nasıl bir tutum aldığı da siyasi tartışmaların konusu oldu.

PARTİ YÖNETİMİNDEKİ İSİMLER ELEŞTİRİLDİ

CHP yönetiminde yer alan bazı isimlerin adlarının soruşturma ve iddialarla anılması parti içi eleştirileri artırdı. Özellikle parti yönetim kadrolarında yapılan görevlendirmeler, muhalif kanadın sert tepkisine neden oldu.

İBB soruşturması kapsamında adı geçen bazı isimlerin politika kurullarında veya parti organlarında görev alması, muhalefet cephesinde "siyasi sorumluluk" tartışmasını beraberinde getirdi.

GÖZLER YARGI SÜRECİNE ÇEVRİLDİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de gözler bundan sonraki hukuki ve siyasi sürece çevrildi. Kararın Yargıtay aşamasına taşınıp taşınmayacağı ve parti yönetiminde nasıl bir değişiklik yaşanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Parti içindeki disiplin süreçleri ve kurultay tartışmalarının ise uzun süre siyaset gündeminde kalması bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

CHP'deki "mutlak butlan" kararı ne anlama geliyor?

Mutlak butlan kararı, bir işlemin hukuken baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. CHP kurultayına ilişkin verilen kararın kesinleşmesi halinde kurultay sonuçlarının hukuki durumu yeniden değerlendirilebilir.

Özgür Özel döneminde kaç kişi ihraç edildi?

Parti içindeki disiplin süreçlerine ilişkin farklı rakamlar gündeme geliyor. Bazı kaynaklarda ihraç edilen veya disipline sevk edilen kişi sayısının binlerle ifade edildiği belirtilirken, resmi ve güncel rakamlar için parti kayıtları ile yargı sürecinin sonucu bekleniyor.

CHP'de hangi isimler disiplin sürecine girdi?

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi isimlerin disiplin süreçleriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Süreçlere ilişkin nihai kararlar farklı dönemlerde değişiklik gösterebildi.

CHP'li belediyelerle ilgili hangi iddialar gündeme geldi?

Bazı CHP'li belediyeler hakkında yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları kamuoyuna yansıdı. Söz konusu iddiaların bir bölümü yargı süreçlerine taşınırken, bazı dosyalarda soruşturma süreçleri devam ediyor.

CHP'de bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Mutlak butlan kararına ilişkin hukuki sürecin üst yargıya taşınması bekleniyor. Parti yönetimi, kurultay tartışmaları ve disiplin süreçlerinin önümüzdeki dönemde de siyasetin önemli başlıklarından biri olması öngörülüyor.

