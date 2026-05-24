BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI GÜNDEM OLDU Özgür Özel döneminde CHP'li belediyelerde yaşanan gelişmeler de tartışmaların merkezine yerleşti. Parti tarihinde ilk kez aynı dönem içinde çok sayıda belediye başkanının görevinden ayrılması veya istifa etmesi dikkat çekti. Bazı belediyelerde ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP yönetiminin bu süreçte nasıl bir tutum aldığı da siyasi tartışmaların konusu oldu.

PARTİ YÖNETİMİNDEKİ İSİMLER ELEŞTİRİLDİ CHP yönetiminde yer alan bazı isimlerin adlarının soruşturma ve iddialarla anılması parti içi eleştirileri artırdı. Özellikle parti yönetim kadrolarında yapılan görevlendirmeler, muhalif kanadın sert tepkisine neden oldu. İBB soruşturması kapsamında adı geçen bazı isimlerin politika kurullarında veya parti organlarında görev alması, muhalefet cephesinde "siyasi sorumluluk" tartışmasını beraberinde getirdi.

GÖZLER YARGI SÜRECİNE ÇEVRİLDİ Mutlak butlan kararının ardından CHP'de gözler bundan sonraki hukuki ve siyasi sürece çevrildi. Kararın Yargıtay aşamasına taşınıp taşınmayacağı ve parti yönetiminde nasıl bir değişiklik yaşanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Parti içindeki disiplin süreçleri ve kurultay tartışmalarının ise uzun süre siyaset gündeminde kalması bekleniyor.