CHP'de başkanlık 1 milyar 200 milyon TL ile geldi

CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası gözler, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin kurultay sürecine organize şekilde müdahale ettiği iddialarının yer aldığı soruşturma dosyasına çevrildi. Tanık ifadelerine göre delegelere dağıtılan 1 milyar 200 milyon liralık para trafiği dikkat çekti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay dahil CHP'nin tüm kongre süreçlerini "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etti. Mahkemenin aldığı karar sonrası Kılıçdaroğlu görevine başlarken, gözler bir kez daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesine çevrildi. Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre, mahkemenin "mutlak butlan" kararında da etkili olan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle birlikte, CHP'yi ele geçirmek ve cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi amacıyla organize şekilde hareket ettiğine dair iddialara geniş yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameye eklediği fotoğraflarla Özgür Özel'in zaferini ilan etmesinin ardından sahneye çıkarak konuşma yaptığı anların görüntülerini incelemeye aldı.

Fotoğraf: AA Örgüt lideri olduğu iddia edilen İmamoğlu ile birlikte hareket eden ve kurultayın sonucuna doğrudan etki ettiği ileri sürülen ve kurultay sürecini perde arkasından yöneten İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ve İBB Spor A.Ş. Başkanı ve "Gizli Kasa" Fatih Keleş de dosyada var. İmamoğlu'nun yakın ekibinde yer alan danışmanları Necati Özkan ve İBB'deki danışmanı Yiğit Oğuz Duman da kurultayın seyrini değiştiren diğer önemli aktörler olarak dosyada yer aldı.



KAYITSIZ PARALAR SİSTEMDE



Soruşturma dosyasında tanık sıfatıyla ifade veren Hasan Hüseyin Şenyurt, reklam ve ihale süreçleri üzerinden yürütülen kayıtdışı para trafiğini şu sözlerle ifşa etti:

Fotoğraf: AA "Hüseyin Köksal, İmamoğlu'nun kasasıdır. Özel şoförü Servet Yıldırım bana, İBB Kültür A.Ş.'den çanta çanta para alıp İmamoğlu şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'a götürdüğünü anlatırdı. Servet; kurultayda 1 milyar 200 milyon lirayı Berber Yaşar'ın döviz ofisinde dövize çevirip delegelere verdiklerini, KİPTAŞ'ın 70 dairesini delegelere dağıttıklarını söyledi." BAĞIŞ KILIFIYLA RÜŞVET



Dosyadaki bir diğer tanık Erkan Çakır ise delege bazındaki maddi usulsüzlüklere dikkat çekerek, "Kurultay döneminde delegelere para verilmesi ve alışveriş kartı dağıtılması sürecini CHP delegesi Veysi Uyanık çok iyi bilmektedir. Dağıtılan bu kartlar ve paralar rüşvettir. İl binası alımında da yaptıkları gibi, her şeye bir bağış kılıfı uydurdular" ifadelerini kullandı.