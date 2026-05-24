Adana Sallandı! Saimbeyli’de korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Saatler 04.26'yı gösterdiğinde yerin 8,6 kilometre altında meydana gelen sarsıntı, özellikle gece uykusunda yakalanan vatandaşlarda büyük korkuya yol açtı. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, sarsıntı sonrası vatandaşların sokağa döküldüğünü söyledi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak açıklandı. Depremin çevre ilçelerde ve bazı komşu illerde de hissedildiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "İnsanlar uykudayken meydana gelmesinden dolayı şu anda sokakta insanların olduğunu söyleyebiliriz." sözleriyle bölgede yaşanan panik anlarını aktardı. Özellikle gece yarısı yaşanan sarsıntının vatandaşları hazırlıksız yakaladığı belirtilirken, çok sayıda kişinin tedbir amaçlı evlerinden çıktığı ifade edildi.

Depremin ardından bölgede korku dolu anlar yaşanırken, ekiplerin olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı saha taramalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"ADANA MERKEZDE ÇOK FAZLA HİSSEDİLMEDİ"

Depremin merkez üssü olan Saimbeyli'nin Adana şehir merkezine yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çeken A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Adana merkeze bir hayli uzak olduğu için, Adana merkezde çok da fazla hissedilmedi." ifadelerini kullandı.

Uzmanların sıkça dikkat çektiği deprem derinliği detayı da bu sarsıntıda öne çıktı. Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana gelmesi nedeniyle hissedilen etkinin bazı bölgelerde daha sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.

SAİMBEYLİ 2025'TE SIK SIK SALLANMIŞTI

Bölgedeki sismik hareketlilik de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Halil İbrahim Uğur, "2025'in verilerine baktığımızda Saimbeyli ilçesinde sıklıkla 3 şiddetinde deprem meydana geliyordu." sözleriyle ilçenin geçmiş dönemde de hareketli bir fay hattı üzerinde bulunduğunu aktardı.

2026 yılı içerisinde bölgede büyük çaplı sarsıntıların daha az yaşandığı ifade edilirken, bu gece meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin bölgede endişeyi yeniden artırdığı değerlendiriliyor.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."