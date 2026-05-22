“Mutlak Butlan” piyasaları nasıl etkiledi? “Dolar fırlayacak senaryoları tutmadı”

Programda konuşan İslam Memiş, "Tabii içerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları iç siyaset olduğu için, iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi herkesin gördüğü gibi yüzde 6 civarında değer kaybetmişti. 13 bin 167 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük. O kayıplar tekrar alındı" ifadelerini kullandı.

CHP kurultay davasına ilişkin kararın ardından piyasalarda tansiyon bir anda yükseldi. Borsa İstanbul 100 endeksi gün içerisinde yüzde 6'ya yaklaşan sert bir geri çekilme yaşarken, 13 bin 167 puan seviyelerine kadar düşüş kaydedildi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gelen alımlarla birlikte kayıpların önemli bölümü geri alındı.

Yaşanan sert geri çekilmenin bazı yatırımcılar açısından fırsata dönüştüğünü vurgulayan Memiş, "Piyasadaki birçok oyuncu da bu sert düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirdi, giriş için" dedi.

Memiş , "Bugün Türkiye borsasını konuşurken milyonları değil aslında büyük sermaye sahiplerini konuşmak lazım. Burada günlük bazda işlem yapan kişilerin sayıları bence 10-15 kişiyi geçmez. Bunlar piyasalarda yoğun günlük işlemler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Piyasalardaki sert dalgalanmanın arkasında büyük sermaye hareketlerinin etkili olduğunu ifade eden İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin piyasalardaki panik havasını önemli ölçüde azalttığını belirterek, "Sabah erken saatte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek ve kurmayları Finansal Komite toplandı ve tedbirler burada görüşüldü" sözleriyle kritik zirvenin perde arkasını anlattı.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN MÜDAHALE

Ekonomi yönetiminin piyasaları dengelemek için müdahalelerde bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, "Alınan tedbirler de döviz satarak finansal piyasaya müdahale etmek gibi bir süreç yaşanıyor. Bunlar ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, doğal felaketlerin yaşandığı dönemlerde, savaş riskinin arttığı dönemlerde olabilecek şeyler" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki bu müdahalelerin ardından Borsa İstanbul'da güçlü bir toparlanma görüldü. Gün sonunda endeks yüzde 4.89 yükselişle 13 bin 808 puandan kapanış yaptı.

"DOLAR FIRLAYACAK" SENARYOLARI TUTMADI

Kararın akşam saatlerinde açıklanmasının ardından gece boyunca sosyal medyada ve bazı çevrelerde ekonomik çöküş senaryoları dillendirildi. Ancak sabah açılışıyla birlikte piyasalarda farklı bir tablo ortaya çıktı.

İslam Memiş, "Sabaha kadar herkes dolar fırlayacak, daha kötüsü olacak senaryoları çizse de aslında bu şoklara karşı Türkiye ekonomisinin dirayeti bir noktada test edilmiş oldu" sözleriyle dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.