“Mutlak Butlan” piyasaları nasıl etkiledi? “Dolar fırlayacak senaryoları tutmadı”

ahaber.com.tr - Özel Haber
CHP kurultay davası sonrası piyasalarda yaşanan sert dalgalanma, ekonomi yönetiminin sabah saatlerinde devreye aldığı kritik adımlarla yön değiştirdi. Borsa İstanbul’da gün içinde yüzde 6’yı aşan kayıplar görülürken, ardından dikkat çeken bir toparlanma yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber yayınında Türkiye ekonomisinin önemli bir dayanıklılık sınavından geçtiğini vurguladı. Memiş, kamuoyunda dillendirilen “dolar fırlayacak” beklentilerinin ise piyasalarda karşılık bulmadığını ifade etti.

CHP kurultay davasına ilişkin kararın ardından piyasalarda tansiyon bir anda yükseldi. Borsa İstanbul 100 endeksi gün içerisinde yüzde 6'ya yaklaşan sert bir geri çekilme yaşarken, 13 bin 167 puan seviyelerine kadar düşüş kaydedildi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gelen alımlarla birlikte kayıpların önemli bölümü geri alındı.

"MUTLAK BUTLAN" SONRASI PİYASALARDA SON DURUM! BEKLENEN DOLAR ŞOKU GELMEDİ

Programda konuşan İslam Memiş, "Tabii içerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları iç siyaset olduğu için, iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi herkesin gördüğü gibi yüzde 6 civarında değer kaybetmişti. 13 bin 167 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük. O kayıplar tekrar alındı" ifadelerini kullandı.

KRİTİK ZİRVE: FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ SABAH TOPLANDI

Piyasalardaki sert hareketliliğin ardından gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Sabah saat 08.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı.

İslam Memiş, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin piyasalardaki panik havasını önemli ölçüde azalttığını belirterek, "Sabah erken saatte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek ve kurmayları Finansal Komite toplandı ve tedbirler burada görüşüldü" sözleriyle kritik zirvenin perde arkasını anlattı.

"BORSADA GÜNLÜK HAREKETİ YÖNETENLER SINIRLI SAYIDA"

Piyasalardaki sert dalgalanmanın arkasında büyük sermaye hareketlerinin etkili olduğunu ifade eden İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, "Bugün Türkiye borsasını konuşurken milyonları değil aslında büyük sermaye sahiplerini konuşmak lazım. Burada günlük bazda işlem yapan kişilerin sayıları bence 10-15 kişiyi geçmez. Bunlar piyasalarda yoğun günlük işlemler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Yaşanan sert geri çekilmenin bazı yatırımcılar açısından fırsata dönüştüğünü vurgulayan Memiş, "Piyasadaki birçok oyuncu da bu sert düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirdi, giriş için" dedi.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN MÜDAHALE

Ekonomi yönetiminin piyasaları dengelemek için müdahalelerde bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, "Alınan tedbirler de döviz satarak finansal piyasaya müdahale etmek gibi bir süreç yaşanıyor. Bunlar ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, doğal felaketlerin yaşandığı dönemlerde, savaş riskinin arttığı dönemlerde olabilecek şeyler" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki bu müdahalelerin ardından Borsa İstanbul'da güçlü bir toparlanma görüldü. Gün sonunda endeks yüzde 4.89 yükselişle 13 bin 808 puandan kapanış yaptı.

"DOLAR FIRLAYACAK" SENARYOLARI TUTMADI

Kararın akşam saatlerinde açıklanmasının ardından gece boyunca sosyal medyada ve bazı çevrelerde ekonomik çöküş senaryoları dillendirildi. Ancak sabah açılışıyla birlikte piyasalarda farklı bir tablo ortaya çıktı.

İslam Memiş, "Sabaha kadar herkes dolar fırlayacak, daha kötüsü olacak senaryoları çizse de aslında bu şoklara karşı Türkiye ekonomisinin dirayeti bir noktada test edilmiş oldu" sözleriyle dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA KARŞI DİRENCİNİ GÖSTERDİ"

Piyasalarda yaşanan bu sert sınavın Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirten Memiş, süreci farklı bir perspektifle değerlendirdi.

Memiş, "Bu gibi durumlar aslında şer görülse de hayırdır. En azından bugün siyasi gerilim yaşanmasa da büyük bir felaket yaşansa, bir savaş riski olsa buna rağmen Türkiye ekonomisinin gücü veya şoklara karşı etkisi bir noktada test edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

BORSA İÇİN YENİ HEDEF: 16 BİN VE 20 BİN PUAN

Orta ve uzun vadede Borsa İstanbul için pozitif beklentilerini koruduklarını söyleyen İslam Memiş, teknik görünümde herhangi bir bozulma olmadığını vurguladı.

Memiş, "2026 yılına ilişkin borsa tarafındaki pozitif yönlü beklentimizde bir değişiklik olmadı. Yine 16 bin puan seviyesi, devamında 20 bin puan seviyesi ki yabancı yatırımcıların gelişlerini hızlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz" dedi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Piyasalar yalnızca iç siyasi gelişmeleri değil, Orta Doğu'daki savaş riskini de yakından takip ediyor. Brent petrolün 100 dolar seviyesinin üzerinde seyretmesi ve küresel gerilimlerin sürmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

İslam Memiş, "Orta Doğu'daki gerilim hala devam ediyor. Buradaki etkenler de piyasaları olumsuz yönde bazen etkileyebiliyor. Siyasi tartışmalar devam ettikçe, savaş devam ettikçe piyasalardaki dalgalanmalar da devam edecektir" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ ANA HİKAYEYE ODAKLANMALI"

Kısa vadeli sert dalgalanmaların yatırımcı psikolojisini bozabileceğini belirten Memiş, vatandaşlara ana trendi takip etmeleri çağrısında bulundu.

Memiş, "Vatandaşlarımızın ana trende odaklanması lazım, ana hikayeye odaklanması lazım. Ana hikaye borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelişlerini hızlandırmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yaşanan sıcak gelişmelere rağmen, uzmanlar özellikle orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin dirençli yapısına dikkat çekmeye devam ediyor.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ!

