Mutlak butlan sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Partiye sükunet çağrısı yaptı | "Kimse endişe etmesin"
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kişisel hesapların değil, millet iradesinin temsilcisi olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, yaşanan sürecin bir bölünme nedeni olarak görülmemesi gerektiğini belirterek partiye birlik, sükunet ve ortak akıl çağrısında bulundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği kararın ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisinin, kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir."
Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.
Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız."