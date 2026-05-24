Barbar Ben-Gvir’in skandal muamelesine 8 ülkeden sert tepki: "İnsanlık onuruna utanç verici saldırı"

Bakanlar, sivillerin maruz kaldığı bu muamelenin modern dünya düzeninde yeri olmadığını bir kez daha vurguladı.

Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, yayımladıkları açıklamada, "Dışişleri bakanları, Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

"İNSAN ONURUNA YÖNELİK UTANÇ VERİCİ BİR SALDIRI"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, alıkonulan katılımcıları kamuoyu önünde hedef alarak aşağılaması, uluslararası diplomatik çevrelerde büyük bir infiale neden oldu.

Ortak bildiride bu durumun açık bir hukuk ihlali olduğu belirtilirken bakanlar, Ben-Gvir'in alıkonulan kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının, "insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı" olduğunu ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Filistinlilere karşı yürütülen yasa dışı kışkırtma ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.