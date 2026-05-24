Barbar Ben-Gvir’in skandal muamelesine 8 ülkeden sert tepki: "İnsanlık onuruna utanç verici saldırı"
Türkiye’nin öncülüğünde bir araya gelen 8 ülke, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in “Küresel Sumud Filosu” katılımcılarına yönelik sergilediği skandal muameleye sert tepki gösterdi. Aralarında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar’ın da bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, Ben-Gvir’in alıkonulan sivillere yönelik aşağılayıcı tutumu “insanlık onuruna yönelik utanç verici bir saldırı” olarak nitelendirildi.
Katil İsrail'in Gazze'ye giden yardım gemilerine yönelik hukuksuz müdahalesi ve sonrasında yaşanan insanlık dışı sahneler, bölge ülkelerini harekete geçirdi.
Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, yayımladıkları açıklamada, "Dışişleri bakanları, Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.
Bakanlar, sivillerin maruz kaldığı bu muamelenin modern dünya düzeninde yeri olmadığını bir kez daha vurguladı.
"İNSAN ONURUNA YÖNELİK UTANÇ VERİCİ BİR SALDIRI"
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, alıkonulan katılımcıları kamuoyu önünde hedef alarak aşağılaması, uluslararası diplomatik çevrelerde büyük bir infiale neden oldu.
Ortak bildiride bu durumun açık bir hukuk ihlali olduğu belirtilirken bakanlar, Ben-Gvir'in alıkonulan kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının, "insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı" olduğunu ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğinin altını çizdi.
Ayrıca, Filistinlilere karşı yürütülen yasa dışı kışkırtma ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.
BARIŞ ÇABALARINA "NEFRET" BALTASI
İsrailli bakanın bölgedeki tansiyonu bilinçli olarak yükselttiğine dikkat çeken 8 ülkenin temsilcisi, provokasyonların iki devletli çözüm umutlarını dinamitlediğini belirtti.
Bakanlar, Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin "nefret ve aşırıcılığı körüklediği" ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulundu.
Açıklamada, aşırı sağcı bakanın bölgeyi ateşe atan bu tutumuna karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiği hatırlatıldı.