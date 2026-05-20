Siyonist Ben Gvir'den yine skandal: Sumud aktivistlerine böyle işkence ettiler

İŞKENCEYE RAĞMEN "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLAGONLARI

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu.

DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.