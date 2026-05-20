Siyonist Ben Gvir'den yine skandal: Sumud aktivistlerine böyle işkence ettiler
İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlandı. Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı görüldü.
Terör devleti işgalci İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Netanyahu'nun talimatıya haydutça saldırıya uğramıştı.
İsrailli bir gazeteci, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırma amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda hukuk dışı biçimde alıkonularak Aşdod Limanı'na getirilen Kürüsel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntüsünü paylaştı.
İNSANLIK DIŞI TAVIR
Limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü.
Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı bölgede, bazı aktivistlerin elleri arkadan ters kelepçeli olarak başka bir bölüme götürüldüğü dikkati çekti.
İBRANİCE MARŞ DİNLETTİLER
İşkence ve zulümün yansıdığı görüntülerde, aktivistlere hoparlörle İbranice şarkı ve marş dinletildiği duyuldu.
HAKARETLER SAVURDU
Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı ve soykırım destekçisi söylemleriyle dikkat çeken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde İsrail bayrağıyla aktivistleri taciz ettiği ve hakaretler savurduğu görüldü.