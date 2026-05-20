Siyonist Ben Gvir'den yine skandal: Sumud aktivistlerine böyle işkence ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlandı. Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı görüldü.

Terör devleti işgalci İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Netanyahu'nun talimatıya haydutça saldırıya uğramıştı.

İsrailli bir gazeteci, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırma amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda hukuk dışı biçimde alıkonularak Aşdod Limanı'na getirilen Kürüsel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntüsünü paylaştı.

İNSANLIK DIŞI TAVIR
Limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü.

Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı bölgede, bazı aktivistlerin elleri arkadan ters kelepçeli olarak başka bir bölüme götürüldüğü dikkati çekti.

İBRANİCE MARŞ DİNLETTİLER

İşkence ve zulümün yansıdığı görüntülerde, aktivistlere hoparlörle İbranice şarkı ve marş dinletildiği duyuldu.

HAKARETLER SAVURDU

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı ve soykırım destekçisi söylemleriyle dikkat çeken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde İsrail bayrağıyla aktivistleri taciz ettiği ve hakaretler savurduğu görüldü.

İŞKENCEYE RAĞMEN "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLAGONLARI
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu.

DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İSRAİL ORDUSUNUN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

