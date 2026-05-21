Bella Hadid’den Sumud aktivistlerine destek Ben-Gvir’e tepki: Dünyanın en iğrenç insanı

Öte yandan ünlü model 13.02.2025 tarihinde de Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen Hadid, Instagram hesabından, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir." yazan bir el resmi paylaştı.

Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hadid, Filistin kültürüne, soyuna ve tarihine ait köklerin "hiçbir güç, para ya da kişi tarafından sökülüp alınamayacağına" işaret ederek, "Filistin halkının sahip olduğu hakikatin derinliği daima yaşayacak. Ve biz asla bunu unutmayacağız." dedi.

Gazze'deki ve Batı Şeria'daki saldırılardan etkilenen Filistinlilerin, temel insan haklarına sahip olması gerektiğini belirten Hadid, "İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar." değerlendirmesinde bulundu.