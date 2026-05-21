Bella Hadid’den Sumud aktivistlerine destek Ben-Gvir’e tepki: Dünyanın en iğrenç insanı
İsrail'in Sumud aktivistlerine yönelik kelepçeli görüntüleri ve Siyonist Ben-Gvir'in skandal ifadeleri sosyal medyada infial yaratırken yaşanan görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, Ben-Gvir için, "Dünyanın en iğrenç insanlarından biri" ifadelerine yer verdi.
İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistlere işgal güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü dün (20 Mayıs) yayınlanmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı görüldü.
ELLERİ BAĞLI, YÜZ ÜSTÜ...
Limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü.
TERS KELEPÇEYLE İNSANLIK DIŞI MUAMELE
Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı bölgede, bazı aktivistlerin elleri arkadan ters kelepçeli olarak başka bir bölüme götürüldü.
İŞKENCEYE RAĞMEN "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu.
BELLA HADİD'DEN BEN-GVIR'E TEPKİ
Yaşanan görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, İsrailli Bakan Ben-Gvir'e tepki gösterdi.
BELLA HADID'DEN SERT TEPKİ
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid şu ifadelere yer verdi:
"Bir anlığına ara verip şunu söylemek istiyorum... Ben Gvir, muhtemelen dünyanın en kötü, en çirkin kalpli, en iğrenç insanı olabilir, tıpkı iğrenç ve korkunç yönetici arkadaşları gibi.
"Bu soykırım ve düpedüz iğrenç bir davranış; buna gülmek veya bunu kabul etmek kabul edilemez. Bu beni midemden bulandırdı. Sen iğrenç bir insansın, iğrenç bir kalbin var. Acıya gülmek bir rezalettir. Kalbindeki nefret sinir bozucu, ama Tanrı bir gün senin için yargılayacak. Utanç verici bir ruhsun."