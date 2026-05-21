İsrail’in dehşet görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir’in paylaştığı işkenceyi görüntüleri, uluslararası kamuoyunda infial yarattı. Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu aktivistlerine yönelik sergilenen insanlık dışı muamele, Roma ve Tel Aviv hattında ipleri kopardı. İtalya, vatandaşlarına yönelik bu "kabul edilemez" tutum sonrası en üst perdeden özür beklerken, A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa’nın kalbindeki bu tarihi diplomatik krizin tüm detaylarını sıcak bölgeden aktardı.