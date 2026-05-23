Barbar İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik “kabul edilemez eylemleri” nedeniyle Fransa’ya girişinin yasaklandığını Fransa Dışişleri Bakanı açıkladı.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle Fransa'ya girişinin yasaklandığını Fransa Dışişleri Bakanı açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın filoda yer alan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara yönelik olayların ardından alındığını duyurdu.
Barrot, "Fransa, Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, korkutulmasını ya da kötü muamele görmesini kabul edemez." ifadelerini kullanarak, özellikle görevdeki bir hükümet bakanının bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Fransız Bakan açıklamasında ayrıca, Ben-Gvir'in eylemlerinin İsrail'de çok sayıda siyasetçi ve hükümet yetkilisi tarafından da eleştirildiğini belirterek, "Bu olaylar; Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen şok edici açıklamalar ve eylemlerin uzun bir zincirinin devamı niteliğinde." dedi.