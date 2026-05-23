CANLI YAYIN

Barbar İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Barbar İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik “kabul edilemez eylemleri” nedeniyle Fransa’ya girişinin yasaklandığını Fransa Dışişleri Bakanı açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle Fransa'ya girişinin yasaklandığını Fransa Dışişleri Bakanı açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (AA)Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (AA)

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın filoda yer alan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara yönelik olayların ardından alındığını duyurdu.

Barrot, "Fransa, Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, korkutulmasını ya da kötü muamele görmesini kabul edemez." ifadelerini kullanarak, özellikle görevdeki bir hükümet bakanının bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki soykırıma ve ablukaya karşılık yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine saldırıyor. (Arşiv)İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki soykırıma ve ablukaya karşılık yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine saldırıyor. (Arşiv)

Fransız Bakan açıklamasında ayrıca, Ben-Gvir'in eylemlerinin İsrail'de çok sayıda siyasetçi ve hükümet yetkilisi tarafından da eleştirildiğini belirterek, "Bu olaylar; Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen şok edici açıklamalar ve eylemlerin uzun bir zincirinin devamı niteliğinde." dedi.

Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in deniz hapishanesinde (Arşiv)Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in deniz hapishanesinde (Arşiv)

İTALYA'YI DA DAVET ETTİ

Barrot, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin çağrısına destek vererek Avrupa Birliği'ni de Ben-Gvir'e yaptırım uygulamaya davet etti.

Kararın ardından gözler Avrupa Birliği'ne çevrilirken, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'nin de AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan, Ben-Gvir'e yönelik olası yaptırımların bir sonraki AB dışişleri bakanları toplantısında gündeme alınmasını istediği belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki soykırıma ve ablukaya karşılık yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine saldırıyor. (Arşiv)İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki soykırıma ve ablukaya karşılık yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine saldırıyor. (Arşiv)

Öte yandan İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup göndererek, İsrail'in filoda bulunan AB vatandaşlarına yönelik tutumunun gelecek AB zirvesinde resmi olarak ele alınmasını talep ettiği aktarıldı.

İsrail işgal güçleri, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunuyor. (Arşiv)İsrail işgal güçleri, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunuyor. (Arşiv)

NE OLMUŞTU?

Tartışmaların merkezindeki görüntülerde, katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından Ben-Gvir'in, elleri arkadan bağlanmış ve diz çöktürülmüş aktivistlerin arasında İsrail bayrağıyla dolaştığı ve gözaltındaki kişilere yönelik alaycı tavırlar sergilediği görülmüştü. Cinsel ve psikolojik şiddet uygulandığı aktivistlerce doğrulanmıştı.

428 kişinin bulunduğu Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik 2007'den bu yana süren İsrail ablukasını kırmak amacıyla perşembe günü Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkmıştı.

Sumud aktivistlerine şiddeti İsrailli Adalah örgütü anlattıSumud aktivistlerine şiddeti İsrailli Adalah örgütü anlattı SUMUD AKTİVİSTLERİNE ŞİDDETİ İSRAİLLİ ADALAH ÖRGÜTÜ ANLATTI
Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa’dan Asya’ya tepkiler çığ gibiKatil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa’dan Asya’ya tepkiler çığ gibi KATİL İSRAİL'İN SUMUD AKTİVİSTLERİ İŞKENCESİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI! AVRUPA'DAN ASYA'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvirin pastasında Filistinlilerin kanı çıktı!İsrailli siyonist Bakan Ben-Gvirin pastasında Filistinlilerin kanı çıktı! İSRAİLLİ SİYONİST BAKAN BEN-GVİR'İN PASTASINDA FİLİSTİNLİLERİN KANI ÇIKTI!
Bella Hadid’den Ben-Gvir’e tepkiBella Hadid’den Ben-Gvir’e tepki BELLA HADİD'DEN BEN-GVİR'E TEPKİ

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın