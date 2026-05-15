Özgür Özel’e para poşetleriyle servet! Özkan Yalım’dan şok ek ifade talebi

Siyaset gündemine bomba gibi düşen "para trafiği" iddialarında yeni bir perde aralanıyor! Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik nakit para ve VIP araç temini iddialarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek ifade vermek için başvurdu. Daha önce iki kez "etkin pişmanlık" kapsamında itiraflarda bulunan Yalım’ın, bu kez para teslimatlarının tüm ayrıntılarını ve gizli kalan detayları tek tek anlatacağı öğrenildi.